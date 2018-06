Het verlaten vissersdorpje Houtouwan

In het Chinese vissersdorp Houtouwan wonen nog maar vijf mensen. Toen de bewoners begin jaren '90 naar de steden vertrokken nam de natuur het verlaten dorpje weer terug. De gevels zijn begroeid met klimop en in de huizen is nog te zien wat de bewoners achterlieten. Het levert een bijna apocalyptisch beeld op. Dagelijks maken honderden toeristen de tocht naar dit sprookjesachtige dorp op een eiland in de Oost-Chinese Zee.