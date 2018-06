Guatemala start onderzoek naar respons vulkaanuitbarsting

Het Openbaar Ministerie (OM) van Guatemala gaat onderzoeken of na de uitbarsting van vulkaan Fuego de veiligheidsprotocollen in het land goed zijn nagevolgd door de betrokken diensten. In de nasleep van de eruptie zondag kwamen zeker honderd mensen om het leven. Velen van hen werden overvallen door het snel stromende lava.

De afgelopen dagen uitten Guatemalaanse oppositiepartijen al felle kritiek op het handelen van overheidsdienst Conred, die moet waarschuwen voor natuurrampen. Vulkanologen wezen de dienst zondag op de gevaren van de uitbarsting, maar volgens Conred waren deze waarschuwingen niet specifiek genoeg. De erupties zondag bedekten omliggende dorpen met vulkanische as. Veel bewoners van die dorpen hadden te weinig tijd om weg te komen.

Oppositieleider Mario Taracena vindt dat de dienst vervolgd moet worden voor criminele nalatigheid, zei hij woensdag. Het OM stelt dat het gaat kijken of de “noodzakelijke protocollen werden gevolgd” die nodig waren voor “gepaste en tijdige beslissingen”, schrijft AP.

Reddingsacties opgeschort

Veiligheidsdienst Conred schortte de reddingswerkzaamheden donderdag voorlopig op. Door het nog altijd actieve vulkanische materiaal in veel dorpen is het te gevaarlijk voor veiligheidsmedewerkers hun werk te doen. Daarnaast zijn er inmiddels 72 uur verstreken sinds de uitbarsting. Na drie dagen is het zeer onwaarschijnlijk dat nog overlevenden gevonden kunnen worden. Nog minstens 190 mensen zijn vermist.