GroenLinks-affaire helpt Klaver van oudgedienden af

Het vertrek van Rik Grashoff komt Jesse Klaver stiekem uitstekend uit. Wiebes wacht een zwaar debat over het Gronings gas. En basisschoolleraren hebben eindelijk een cao.

VAN DE OUDJES AF: Er is de reputatieschade voor GroenLinks. Een buitenechtelijke relatie tussen twee partijprominenten - die door EenVandaag werd ontdekt toen een redacteur Marjolein Meijer en Rik Grashoff in een innige omhelzing betrapte - plus herhaaldelijke leugens over de duur ervan en gelek naar NRC. En er is het verdwijnen van routine uit de fractie: Grashoff stapt op vlak nadat Liesbeth van Tongeren (Den Haag) en Linda Voortman (Utrecht) wethouder zijn geworden. Toch komt dit vertrek van twintig jaar parlementaire ervaring, schrijft Philip de Witt Wijnen, partijleider Jesse Klaver eigenlijk heel goed uit. Hij had de portefeuilles van de oudgedienden al uitgekleed en het gonsde dat hij van hen af wilde. Klaver omringt zich liever met nieuwe vertrouwelingen. De fractie moet met opvolgers Paul Smeulders (Klavers beste vriend), Laura Bromet en Wim-Jan Renkema een nieuwe hiërarchie vinden. De sfeer is er ondertussen “nogal broeierig”.

VAN HET GAS AF: Ook VVD-minister Eric Wiebes heeft betere weken gekend. Gisteren legde ex-Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders de Tweede Kamer uit waarom hij niet langer met de minister van Klimaat kon samenwerken. Zijn “integriteit is in het geding” nu Wiebes de sloop en versterking van huizen op de lange baan heeft geschoven. Vandaag mag Wiebes dat zelf aan de Kamer ophelderen. Na jaren van Haags aanmodderen onder Henk Kamp, leek Wiebes met het besluit de gaswinning te beëindigen niet meer stuk te kunnen in Groningen. Maar inmiddels is “de glans er wel af”, zeggen betrokkenen in een NRC-portret. Wiebes komt echter ook met goed nieuws naar de Kamer: dankzij dalende export kunnen we nog sneller van het Gronings gas af.

STRENGE VOORZITTERS: Tijdens de presentatie van het boek over Tweede Kamervoorzitters, Boven de partijen, lieten de presides zich van hun strengste kant zien. Huidig voorzitter Khadija Arib vertelde dat ze bij Thierry Baudet is langsgegaan voor een reprimande na zijn stunt om in een legervest te debatteren. Partijgenoot Gerdi Verbeet toonde haar woede op Sybrand Buma, die met de rest van de Kamer niet genoeg gedaan had om Anouchka van Miltenburg te helpen zich tot een goed voorzitter te ontwikkelen. De afgetreden Van Miltenburg zelf liet zich gisteren niet zien en had “vanaf haar onderduikadres” laten weten niet aan het boek te willen meewerken.

STRENGE BLOKHUIS: Uiteraard werd er geborreld na de boekpresentatie, maar mag dat binnenkort ook bij de kapper? De Kamer gaat mee in een VVD-plan om ondernemers meer ruimte te geven verschillende zaken en diensten aan te bieden. Maar het kabinet is daar minder enthousiast over, staatssecretaris Paul Blokhuis is kritisch. “In deze tijd waarin we steeds meer weten over de gezondheidsrisico’s van alcohol, ben ik er natuurlijk geen voorstander van om het aantal plekken waar je alcohol kunt krijgen bijna ongelimiteerd te laten groeien.” Hij concentreert zich liever op het verbieden van roken op terrassen.

BUITEN HET BINNENHOF I: De donorwet, volgens betrokken minister Bruno Bruins een “geschikt” onderwerp voor een referendum, maakt burgers niet warm of boos genoeg om te tekenen voor een volksraadpleging. Met een week te gaan is nog maar krap een derde van de benodigde handtekeningen opgehaald. Waar ligt dat aan, vroeg redacteur Pim van den Dool zich af. Er zijn geen bekende kopstukken of belangengroepen bij de organisatie betrokken. En volgens degenen die wel actief zijn, is het allemaal de schuld van ‘de politiek’. De senaat haalde de spanning uit de race en naar uitslagen van referenda wordt toch niet geluisterd.

Buiten het Binnenhof II: Naar wie hopelijk wel wordt geluisterd, is de staatscommissie die onder leiding van VVD’er Johan Remkes het parlementair stelsel onderzoekt. Die komt op 21 juni met een tussenrapportage waarin ook de wenselijkheid van referenda besproken wordt. Uitgerekend als de Eerste Kamer op het punt staat het raadgevend referendum af te schaffen. De staatscommissie vergadert deze week ‘op de hei’ op Texel over de aanstaande presentatie.

Buiten het Binnenhof III: Het geld was er al, nu is er ook een cao voor leraren in het basisonderwijs. Minister Arie Slob (ChristenUnie) belooft ook nog extra geld aan technische vmbo-scholen.

“De sterkste is hier nooit geliefd geweest, de slimste ook niet: daar zijn we te egalitair voor. Zo zijn we bij onze hoge waardering voor de sociaal handigste c.q. meest doortrapte uitgekomen. Vorm boven inhoud.”

Politiek columnist Tom-Jan Meeus ziet in de affaires bij het OM en GroenLinks dat netwerken belangrijker is geworden dan goed werk leveren.