Eerste 3D-betongeprinte woningen ter wereld in Eindhoven

In Eindhoven kan vanaf volgend jaar gewoond worden in de eerste 3D-geprinte betonhuizen ter wereld. Samen met de Technische Universiteit Eindhoven werkt de stad aan huizen die door een 3D-printer worden geproduceerd. Onder de projectnaam Milestone zullen er in totaal vijf woningen worden verhuurd in de Eindhovense wijk Meerhoven. Het eerste 3D-huis, een gelijkvloers met drie slaapkamers, wordt midden volgend jaar verwacht. Daarna volgen nog vier huizen met meerdere verdiepingen.

Anders dan eerdere woningen, gaat het hier om volledig 3D-geprinte gebouwen die bovendien bewoonbaar zijn. Ze moeten voldoen aan de bouwvoorschriften.

„Er zijn al soortgelijke projecten gerealiseerd, maar toen ging het telkens om showcases, objecten om te tonen wat mogelijk is. Deze woningen in Eindhoven worden ook echt aangeboden op de woningmarkt”, zegt Theo Salet, hoogleraar betonstructuren aan de TU Eindhoven

Geprinte fietsersbrug van beton

Met haar 3D Concrete Printing Centrum is de TU in Eindhoven een pionier op het vlak van 3D-printing van beton. Eerder maakte het universiteitsteam ook al een fietsersbrug in Gemert uit 3D-geprinte materialen.

Wat het innovatieve project daarnaast opmerkelijk maakt, is dat de woningen die op de site worden gemaakt, telkens zullen verbeteren aan de hand van de ontwikkelingen en ervaringen opgedaan bij de al gezette gebouwen. Zo wordt de eerste woning, nog met houten vloeren, op een andere locatie geprint en vervolgens vervoerd naar Meerhoven. „De bedoeling is om gaandeweg te evolueren naar een huis dat echt helemaal 3D geprint is en ook volledig op de site wordt geproduceerd”, zegt Salet.

Futuristische zwerfkeivormen

Door 3D-geprint beton te gebruiken, kunnen de woningen in Eindhoven bijzondere, futuristische vormen krijgen. De ontwerpers Houben & Van Mierlo baseerden zich op ‘zwerfkeien in een groen landschap.’

„In eerste instantie is 3D-printing voordeliger omdat er veel minder materiaal wordt gebruikt”, zegt Salet. Grosso modo de helft van het beton wordt bespaard omdat de printer zo gericht in de 3D-vorm kan gieten. “In tweede instantie is het interessant omdat 3D-printing ons aanzet om nieuwe materialen te ontwikkelen”, zegt Salet. Als voorbeeld haalt hij cementvrij beton waarmee volop geëxperimenteerd wordt.

Bruggen en tunnels

Salet ziet de 3D-printing in de toekomst eerder als een techniek binnen de op maat gemaakte massaproductie dan voor grote gebouwen, bruggen of tunnels. Gaandeweg zullen 3D-geprinte woningen goedkoper worden dan de traditionele huizen zoals we ze vandaag kennen. Bovendien zijn deze huizen duurzamer, is er vrijheid van architecturale vormen naargelang de wensen van de bewoners en kan een 3D-woning veel sneller geprint worden. Een dergelijk project als in Eindhoven kan binnen de week geprint zijn.

Toch duurt het nog tot midden 2019 vooraleer het eerste 3D-huis in Eindhoven helemaal klaar is voor gebruik. Dat komt door de vele tests die de TU nog moet ondernemen. Er is momenteel geen Europese regelgeving voor de kwaliteitscontrole voor 3D-geprinte gebouwen. Daarom test de universiteit de materialen zoveel mogelijk. „Tot de allerlaatste dag zal het eerste huis in Meerhoven zoveel mogelijk belast worden met allerlei tests en metingen.”