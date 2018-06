Dodental vulkaan Guatemala loopt op naar 99

Het dodental als gevolg van de vulkaanuitbarsting in Guatemala is opgelopen naar 99. Dat meldt de rampenbestrijdingsdienst Inacif donderdag. Ook bij een nieuwe uitbarsting van de 3.763 meter hoge vulkaan Fuego, dinsdag, kwamen er mensen om het leven.

De uitbarsting van de vulkanische berg begon zondagochtend met een stroom lava, dat tot vierhonderd graden warm is. De berg stootte aswolken en rook vijf kilometer de lucht in, waardoor omliggende dorpen bedekt raakten met een laag as. De asdeeltjes bereikten zelfs de 35 kilometer verder gelegen hoofdstad Guatemala-Stad.

Gewaarschuwd voor uitbarsting vulkaan

Politici van oppositiepartijen uiten harde kritiek op de overheidsdienst Conred, die moest waarschuwen voor natuurrampen. Ze willen dat de directeur van Conred opstapt.

Volgens oppositieleider Mario Taracena moet de overheid onderzoeken of de dienst zich schuldig heeft gemaakt aan criminele nalatigheid, schrijft de BBC. Vulkanologen hebben zondagochtend gewaarschuwd voor de uitbarsting van de Fuego en riepen op tot evacuatie. Volgens Conred waren deze waarschuwingen niet specifiek genoeg om over te gaan tot een massale evacuatie.

De uitbarsting van de vulkaan Fuego is de zwaarste in veertig jaar tijd. Omwonenden werden verrast door de snelheid van de hete lava en konden niet op tijd wegkomen.