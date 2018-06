Cao-akkoord met KLM-piloten van de baan

KLM heeft een arbeidsconflict met de piloten. Een cao voor de 2.800 KLM-vliegers is donderdagavond afgekeurd door de leden van vakbond VNV. Begin mei had het VNV-bestuur een principe-akkoord bereikt met de KLM-directie over een cao met anderhalf jaar looptijd, van 1 januari 2018 tot 1 juni 2019. Onderdeel van het akkoord is een salarisverhoging van 4 procent en meer verlof. De vliegers komen nu echter met een aanvullende eis voor minder werkdruk. Ze bereiden zich voor op werkonderbrekingen.

In een nieuwsbrief aan de leden meldt het VNV-bestuur dat de piloten eisen dat een verbeterde regeling voor werk- en rusttijden moet ingaan aan het begin van de nieuwe cao, dus met terugwerkende kracht, en niet pas volgend jaar. Voor elke maand dat dit niet lukt willen ze worden gecompenseerd. Deze nieuwe eis zou KLM tientallen miljoenen euro’s kosten. Omdat de piloten veronderstellen dat KLM niet onmiddellijk akkoord zal gaan, worden acties voorbereid.

Met het conflict is het optimisme over cao-onderhandelingen bij KLM definitief verdwenen. Begin mei was dat optimisme er wel, toen de VNV zonder al te veel problemen een akkoord bereikte met de directie. Dit stond in groot contrast met de situatie bij zustermaatschappij Air France, waar een cao-conflict leidde tot vijftien stakingsdagen en een bestuurscrisis. Jean-Marc-Janaillac, topman van Air France-KLM, trad af en wordt nu tijdelijk vervangen door een driemanschap waar KLM-topman Pieter Elbers deel van uitmaakt.

Twee weken geleden ging het echter ook mis bij KLM. De piloten in de ondernemingsraad van KLM, verenigd in de Groepscommissie 32, zegden het vertrouwen op in het hoofd Vliegdienst van KLM. Zij vinden dat KLM zich onvoldoende inzet om de werkdruk van de piloten te verlichten. Het VNV-bestuur hield zich hierbij afzijdig, de pilotendelegatie in de OR opereert zelfstandig. Over de nieuwe eisen zegt Joost van Doesburg van de VNV: „We zitten nog middenin het ratificatieproces van de nieuwe cao. Pas als dat klaar is maken we de balans op. Het is wel duidelijk dat KLM het verloren vertrouwen moet zien te herwinnen en met echte actie moet komen.”