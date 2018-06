AMC en VUmc gaan verder onder Amsterdam UMC

De academische ziekenhuizen AMC en VUmc gaan samen verder onder de naam Amsterdam UMC. Dat hebben zij donderdag bekendgemaakt bij de ondertekening van hun bestuurlijke fusie in De Waag in Amsterdam.

Als logo hebben zij de tulp gekozen. De ondertekening vond plaats in de zaal waar Rembrandt in 1632 De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp schilderde. 1632 was ook het jaar van oprichting van het Athenaeum Illustre, de voorloper van de Universiteit van Amsterdam en dus ook het AMC.

Rond de tulp in het logo is een oranje hoefijzer geplaatst, dat verwijst naar de Amsterdamse grachtengordel en de nationale kleur. Naam en logo zijn eerst voorgelegd aan de werknemers.

Het logo van Amsterdam UMC

AMC en VUmc worden samen het grootste universitaire medische centrum in Nederland, met een gezamenlijke omzet van 9 miljard euro en 16.000 medewerkers. In de komende vijf jaar zullen de medische en onderzoeksafdelingen van de twee centra samengaan op een van beide locaties.

De raden van bestuur van VUmc en AMC zullen uit de zelfde personen bestaan: Hans Romijn, Wouter Bos, Frida van den Maagdenberg, Chris Polman en Mark Kramer. Dat geldt ook voor de raden van toezicht. Wim Kuijken is voorzitter van beide Raden van Toezicht.

AMC en VUmc blijven als afzonderlijke rechtspersonen bestaan, er is nog geen juridische fusie. Dat kan alleen als een fusie tussen het publiekrechtelijke AMC en het privaatrechtelijke VUmc mogelijk is. Dat wordt nog onderzocht. De beide umc’s houden vooralsnog hun eigen contracten met werknemers en overeenkomsten met leveranciers. Ook contracten met banken en verzekeraars worden door de afzonderlijke instellingen afgesloten, en beide ziekenhuizen houden een aparte jaarrekening.