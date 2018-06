Accountant Deloitte schikt voor Ahold-fraude in 2003

Accountantskantoor Deloitte heeft deze week een schikking getroffen met beleggers voor de schade die zij hebben geleden door het boekhoudschandaal bij Ahold in 2003. Deloitte betaalt een som van 10 miljoen euro, wat neerkomt op ten minste 400 euro per getroffen aandeelhouder. Dat maakte beleggersvereniging VEB, die namens de gedupeerden de onderhandelingen voerde, donderdag bekend.

Volgens de VEB is het aantrekkelijker om nu te schikken dan door te gaan met „een verdere jarenlange juridische procedure”. Dat Deloitte instemt met een schikking wil overigens niet zeggen dat de accountant schuld bekent in het schandaal. Deloitte was de accountant die de boeken van Ahold controleerde ten tijde van de fraude.

Deloitte wijst in de verklaring van de VEB op verschillende rechtszaken die de afgelopen jaren over het boekhoudschandaal zijn gevoerd. Daarin betoogde de accountant zelf ook te zijn misleid door Ahold. Het was destijds juist Deloitte dat de fraude in de boeken van Ahold ontdekte en het bedrijf daarmee confronteerde.

De schikking tussen de VEB en Deloitte is alleen voor beleggers die na 30 juli 1999 aandelen hebben gekocht en die met verlies hebben verkocht. Ook geldt de regeling alleen voor leden van de beleggersvereniging. Mocht de komende maanden blijken dat veel gedupeerden de schikking niet zien zitten dan gaat de regeling alsnog niet door.

De fraude bij Ahold bestond uit twee onafhankelijke zaken, die het supermarktbedrijf in het voorjaar van 2003 op de rand van de afgrond brachten. De eerste daarvan vond plaats bij het Amerikaanse dochterbedrijf US Foodservice, dat sinds 2000 in handen was van Ahold. In de boeken van de groothandelaar stonden inkoopkortingen die leveranciers helemaal niet hadden beloofd.

De tweede fraude, die in Nederland meer aandacht kreeg, had te maken met zogeheten side letters. Ahold had rond de eeuwwisseling meerdere buitenlandse supermarkten gedeeltelijk overgenomen. De omzet van die halve dochterbedrijven zette het concern in zijn geheel in de boeken, waardoor Ahold sneller leek te groeien dan in werkelijkheid het geval was.

Om dit te mogen doen, moest Ahold tegenover accountants kunnen aantonen dat het in feite bepaalde wat er bij die bedrijven gebeurde. In brieven maakte de top van het bedrijf daarover afspraken met de andere aandeelhouders van die supermarkten. Pas later bleek dat het bestuur telkens ook een tweede brief stuurde, waarin die bewering weer werd ontkracht. Toen Deloitte die schaduwbrieven ontdekte, sloeg de accountant alarm.

In 2005 trof Ahold al een schikking vanwege de boekhoudfraude. Het concern betaalde beleggers in de Verenigde Staten toen ongeveer 950 miljoen euro. Later schikte Ahold nog voor 300 miljoen dollar met de Amerikaanse staat Connecticut vanwege de fraude bij Foodservice.