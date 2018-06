Willem Asman wint Gouden Strop met ‘Enter’

De Gouden Strop, de prijs voor de beste Nederlandse thriller, is gewonnen door Willem Asman met zijn boek Enter.

Asman ontving de prijs, een geldbedrag van 20.000 euro, woensdag uit handen van juryvoorzitter Anniko van Santen, de presentator van het televisieprogramma Opsporing verzocht.

Enter is het eerste deel van een trilogie over een geheime organisatie die getuigen een nieuwe identiteit bezorgt en helpt elders een nieuw leven te beginnen. Bijzonder is dat Asman (1959), oprichter en eigenaar van een communicatieadviesbureau, de drie boeken in een jaar tijd schreef.

Enter verscheen mei vorig jaar, deel twee Error kwam in november uit, en in juni verschijnt nog het slot, Exit.

Rake zinnen

Volgens de Gouden Strop-jury, schrijft Asman „in een tempo dat je naar adem laat happen”. De jury prijst Asman eveneens om zijn talent „in enkele rake zinnen uitgebalanceerd karakters te schetsen en sferen op te roepen”.

Naast Enter waren nog vier boeken genomineerd voor de Gouden Strop: Akte van berouw van Chris Houtman, Bling Bling 2. De Zaventemmers van Jan Van der Cruysse, Broertje van Michael Berg en Over het spoor van Eva Keuris.

De Schaduwprijs, de prijs voor het beste thrillerdebuut (2.000 euro), is toegekend aan Eva Keuris voor Over het spoor .