Wie klaagt wordt bij Defensie slecht gehoord

Een positieve, open houding naar klagers en hun klachten. Dat, zegt Veteranenombudsman Reinier van Zutphen, ziet hij nog veel te weinig bij Defensie. Van Zutphen schrijft woensdag in zijn jaarverslag dat zijn zorgen over de klachtregelingen van Defensie „onverminderd” groot zijn.

Klachten worden bij Defensie vooral bekeken vanuit het „eigen perspectief”, ze worden „onvoldoende voortvarend” behandeld en in het geval van mondelinge klachten vaak niet geregistreerd. Hierdoor blijft een deel van de problemen bij Defensie buiten beeld.

Zijn kritiek is pikant. Niet alleen herhaalt hij na nieuw onderzoek een aanzienlijk deel van zijn commentaar van eind 2016. Jeanine Hennis (VVD), destijds minister van Defensie, had juist beterschap beloofd. Ook is het pijnlijk in het licht van de chroom-6-affaire. Medewerkers werkten jarenlang onveilig met het kankerverwerkkende chroom-6, terwijl informatie over de schadelijkheid van die stof al sinds begin jaren 70 bij Defensie bekend was. Maandag zei staatssecretaris Barbara Visser (VVD) nog dat de „meldingsbereidheid” bij het personeel omhoog moet.

Kastje naar de muur

Klachten waarbij medewerkers zich niet gehoord voelen, gaan bijvoorbeeld over posttraumatische stress of arbeidsconflicten. Veteranen die zich melden bij de ombudsman hebben hun klacht tevergeefs geprobeerd aan te kaarten op verschillende plekken binnen Defensie. Een medewerker van de ombudsman illustreerde woensdagmiddag bij de presentatie van het jaarverslag in de Tweede Kamer hoe veteranen van het kastje naar de muur worden gestuurd. „Een klacht heeft een kop en een staart. Maar sommige klachten lopen tien jaar.”

Van Zutphen bespreekt zijn kritiek binnenkort met Ank Bijleveld (CDA), minister van Defensie. Zij noemde het herstellen van het vertrouwen in haar ministerie in maart nog „misschien wel de belangrijkste uitdaging in de komende jaren” .