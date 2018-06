‘Weinig opties meer over voor Hema’

Het nieuws kwam vorige maand als een volslagen verrassing. Lion Capital, de Britse eigenaar van Hema, had na elf jaar zoeken een koper gevonden voor de Nederlandse winkelketen. Over de prijs van 1 miljard euro waren de partijen het eens, alleen de laatste loodjes moesten nog worden afgehandeld. Een kwestie van weken, dachten ingewijden toen, misschien een paar maanden.

Maar zo plotseling als de koper er was, zo plotseling is hij ook weer vertrokken. Core Equity, een Belgische investeerder, heeft de overnamegesprekken met Lion definitief stopgezet, bevestigde woensdag een ingewijde na berichtgeving door De Telegraaf. Het breekpunt lag volgens de bron in een conflict tussen Hema en zijn franchisenemers over het verdelen van de kosten en opbrengsten van de verkoop via de webshop. Hema (1,2 miljard euro omzet, 11.000 werknemers) en Core wilden woensdag niet reageren op vragen.

Het is niet voor het eerst dat Lion de verkoop van Hema middenin de onderhandelingen ziet mislukken. In 2011 zaten de Britten al om tafel met supermarktconcern Ahold, eigenaar van onder meer Albert Heijn en Etos. Die gesprekken liepen volgens ingewijden mis vanwege de prijs: Ahold wilde ongeveer 1,3 miljard betalen, Lion wilde meer. Het verschil was te overzien: zo’n 20 miljoen euro.

Eind vorig jaar ondernamen de Britten een nieuwe verkooppoging, waar twee serieuze kandidaten op af kwamen. Ook die haakten een paar maanden later af. Volgens Het Financieele Dagblad omdat ze vonden dat Lion te veel geld vroeg. Een betrokkene bevestigde die gang van zaken.

Nu ook Core Equity de gesprekken lijkt te hebben gestaakt, groeit de twijfel of het Lion nog wel lukt om Hema te verkopen. Welke opties heeft de Britse eigenaar nog?

1 Nog langer samen door

Als niemand het bedrag wil betalen dat Lion voor Hema vraagt, kunnen de Britten de winkelketen altijd weer uit de etalage halen. Want dat er nu geen koper is, wil niet zeggen dat er in de toekomst ook geen interesse is. Wat daarbij helpt is dat Lion onlangs alle leningen van Hema opnieuw heeft gefinancierd. Aanvankelijk zouden die kredieten ergens in de loop van volgend jaar aflopen, nu zijn ze met drie jaar verlengd.

Toch is de kans klein dat Lion voor deze optie kiest, denken bronnen rondom Hema. Om te beginnen omdat de Britten het bedrijf hebben ondergebracht in een fonds dat ergens in 2019 afloopt. „Op dat moment willen beleggers hun geld terughebben”, zegt een ingewijde. „Vandaar dat ze nu ook zo'n haast hebben.”

Bovendien begint Hema nu zo langzamerhand een „hoofdpijndossier” te worden voor Lion, zegt een ander. In de private equity is het gebruikelijk om bedrijven na vijf tot zeven jaar weer van de hand te doen, liefst met winst. Lion is die deadline al ruimschoots gepasseerd.

2 Hema naar de beurs brengen

Als de keuze aan Hema-topman Tjeerd Jegen was, ging zijn bedrijf vandaag nog naar de beurs. Hema als aandeel voor het volk, dat zou Jegen „heel leuk” vinden, zei hij twee jaar geleden tegen NRC. Ook Lion houdt de mogelijkheid van een beursgang al vanaf het begin open. Maar de voorkeur heeft deze optie niet, weten bronnen rond Hema.

Een van de redenen daarvoor is dat het beursklimaat niet optimaal is, zegt een ingewijde. Dit voorjaar besloten verschillende bedrijven hun beursgang af te blazen, terwijl andere beursgangen minder succesvol verliepen dan gedacht. Daar komt bij dat veel beleggers de detailhandel sowieso al geen hele aantrekkelijke investering vinden. De kans is daardoor groot dat Lion op de aandelenmarkt „niet het bedrag gaan krijgen waarnaar ze zoeken”.

3 Een nieuwe koper zoeken

Hoe lastig de zoektocht naar een koper ook verloopt, onverkoopbaar is een bedrijf als Hema natuurlijk nooit. Maar een nieuwe eigenaar moet dan wel het gevoel krijgen dat hij na de overname zelf nog wat kan verdienen aan het bedrijf. En daarvoor is prijs die Lion nu voor Hema wil hebben te hoog, zeggen ingewijden.

Bovendien hebben andere potentiële kopers volgens hen nu gezien dat Lion het bedrijf voor 1 miljard niet verkocht krijgt. De kans is dus groot dat zij bij een overnamepoging lager zullen inzetten. „Er zijn niet zo heel veel opties meer voor Lion”, zegt een bron rond Hema. „De enige serieuze is om te zakken in prijs. Ooit moet je een keer het besluit nemen en zeggen: ik neem mijn verlies.”