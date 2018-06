Waterschap

„Zo!” Collega M. kijkt als gehypnotiseerd naar zijn beeldscherm. P. en L. kijken over zijn schouder mee. Als synchroonzwemmers kantelen ze hun hoofd, om even later weer terug te kantelen. Ogen twinkelen, opgewonden kreten worden nauwelijks binnen gehouden. Collega T. kan zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en loopt naar de mannen toe. Zijn ogen worden groot als hij ziet wat zich op het beeldscherm afspeelt. „Dat ziet er goed uit!”

Ik probeer door te werken, maar het rumoer tegenover me leidt te veel af. Ik capituleer en ga kijken naar het voorwerp van begeerte. Het is een brug.

