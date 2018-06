Vulkaan Guatemala opnieuw uitgebarsten

De vulkaan Fuego in Guatemala is dinsdagavond lokale tijd opnieuw uitgebarsten, meldt hulporganisatie Conred. De berg stootte aswolken en rook vijf kilometer de lucht in. Het vulkanische materiaal, dat tot vierhonderd graden warm is, verspreidt zich in noordwestelijke richting. Opnieuw zijn duizenden mensen gevlucht.

Het is niet duidelijk of de nieuwe uitbarsting slachtoffers heeft gemaakt. Het dodental na de uitbarsting van zondagnacht staat momenteel op 75. Nog maar 23 lichamen zijn geïdentificeerd, de meeste zijn onherkenbaar verminkt. Zeker 192 mensen zijn vermist, meer dan drieduizend hebben hun huis verlaten.

Bij een eerdere uitbarsting van de ‘vulkaan van vuur’ kwamen lavastromen tot acht kilometer van de vulkaan. Bekijk hier de beelden.

Dinsdagmiddag kwamen al berichten naar buiten over verhoogde vulkanische activiteit bij de Volcán de Fuego. Rond 19.30 uur (lokale tijd) barstte de vulkaan opnieuw uit. Conred waarschuwt dat de vulkaan nog niet uitgespuwd is. De noodhulporganisatie vraagt om op oplettendheid omdat de “explosieve activiteit” nog niet is afgenomen. Nog een uitbarsting is daarom niet uitgesloten.

De uitbarsting van dinsdag was de dodelijkste vulkaanuitbarsting in Guatemala in jaren. Omdat de vulkaan vaker pruttelt, waren inwoners van de omstreken niet bedacht op een grote uitbarsting na de eerste signalen van activiteit. Hierdoor hebben velen het gebied te laat verlaten.