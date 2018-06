Voorzitter en Kamerlid GroenLinks weg na verdoezelen verhouding

De euforie bij GroenLinks na twee verkiezingsoverwinningen op rij, om de nog altijd stijgende peilingen en om de groeiende rol het lokale openbaar bestuur is – opnieuw – verstoord door een interne integriteitskwestie. De opmars van de ‘veranderingsbeweging’ die GroenLinks graag wil zijn, met Jesse Klaver als toekomstig premier verloopt daarmee minder vlekkeloos dan gehoopt.

Na een aanvankelijk stilgehouden seksuele affaire rond het ontslag van een medewerker van de Tweede Kamerfractie gaat het nu om twee veel prominentere partijleden. Kamerlid Rik Grashoff (57) en partijvoorzitter Marjolein Meijer (40) besloten dinsdag op te stappen nadat was gebleken dat zij hadden gelogen over hun liefdesrelatie. Die geheime verhouding was op zichzelf niet het probleem – „Het is niet aan anderen om te oordelen over de liefde tussen twee mensen”, reageerde partijleider Jesse Klaver in een dinsdagnacht uitgestuurde verklaring – wel dat de twee er vorige week geen volledige openheid van zaken over hadden gegeven.

Afgelopen donderdag had tv-programma EenVandaag vragen gesteld over de affaire tussen Meijer en Grashoff. Was die relatie gemeld? En was er geen sprake van belangenverstrengeling, omdat de partijvoorzitter in de commissie zit die het functioneren van Kamerleden evalueert?

Nadat de twee hadden opgebiecht dat zij „sinds ongeveer een jaar een relatie hebben”, Meijer uit die evaluatiecommissie was gestapt en Grashoff had gezegd dat hij aan zijn laatste termijn bezig was, was de kou uit de lucht. De partijtop verklaarde plechtig „de goede samenwerking graag [te willen] voortzetten”.

Dinsdag was er nieuwe informatie binnen gekomen dat de (buitenechtelijke) affaire toch al wat langer bestond, namelijk „ook al voor de verkiezingen van maart 2017”. Daarmee werd de affaire een vertrouwenskwestie . „In een hecht team moet je zeker weten dat iemand de waarheid spreekt”, aldus Klaver. Meijer en Grashoff besloten hierop hun ontslag in te dienen.

Met Grashoff verliest de veertienkoppige fractie het derde Kamerlid binnen twee weken: twee andere oudgedienden, Linda Voortman en Liesbeth van Tongeren, worden wethouder in Utrecht en respectievelijk Den Haag. Deze drie veteranen speelden sinds een jaar een minder grote rol in de nieuwe, veel grotere fractie dan toen ze nog met z’n vieren waren. Grashoff was destijds woordvoerder Financiën, leidde de Commissie Brede Welvaart en zwengelde de mini-enquête naar de Panama Papers aan. Sinds vorig jaar voerde hij het woord over weidevogels en insecten.

Het vertrek van Meijer is pijnlijker voor de partij. Zij zit als voorzitter in het kernteam dat de ‘permanente campagne’ voert richting de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Ze werkt sinds 2015 daarin nauw samen met politiek leider Klaver. In dat jaar volgde ze dezelfde Rik Grashoff op als voorzitter. Met hem zat ze toen al twee jaar in het partijbestuur.