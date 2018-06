‘Potentieel onveilig’ Huawei kon bij Facebook-gegevens

Facebook heeft ook de Chinese smartphonefabrikant Huawei toegang verleend tot persoonlijke gegevens van gebruikers. Het nieuws, naar buiten gebracht door The New York Times en inmiddels bevestigd door Facebook, leidt tot een nieuwe golf van kritiek op de manier waarop het bedrijf omgaat met privacygevoelige data. Huawei wordt door de Amerikaanse geheime diensten gezien als een mogelijke bedreiging van de binnenlandse veiligheid omdat het bedrijf ingezet zou kunnen worden voor spionage.

Eerder deze week onthulde The New York Times dat Facebook overeenkomsten heeft afgesloten met zeker zestig smartphoneproducenten. Onder die bedrijven zijn ook onder meer Apple, Blackberry en Samsung. Facebook zegt dat de gegevens voor de producenten toegankelijk waren om het leven van de gebruiker makkelijker te maken. De software stelde de smartphonebouwers in de gelegenheid om Facebook-functionaliteiten in de bouwen in de telefoons, bijvoorbeeld door de vriendenlijst toegankelijk te maken vanuit een centrale berichtenapp. Ook de Chinese bedrijven Lenovo, Oppo en TCL zouden via die weg toegang gehad hebben tot de data.

Politiek gevoelig

Dat ook Huawei toegang had tot de Facebook-gegevens ligt in de VS met name politiek gevoelig. De Republikeinse senator Marco Rubio twitterde woensdag dat dit “een heel groot probleem” zou kunnen zijn:

“Als Facebook Huawei speciale toegang heeft verleend tot sociale gegevens van Amerikanen hadden ze het die zo goed meteen aan de Chinese overheid kunnen geven.”

Een groep inlichtingenchefs van onder meer de CIA, FBI en NSA waarschuwde in februari het Congres dat de Chinese overheid invloed kan uitoefenen op het bedrijf. Die invloed zou in potentie aangewend kunnen worden om de toestellen inzetbaar te maken voor spionage of sabotage. Consumenten werd daarom ontraden om een telefoon van Huawei of van het eveneens Chinese ZTE aan te schaffen. Het Pentagon verbood de verkoop van de telefoons op militaire bases.

Niet in Nederland

Huawei is ook in Nederland actief, maar is hier niet in opspraak geraakt. Of de Amerikaanse geheime diensten ook de AIVD hebben gewaarschuwd voor de spionagedreiging wil de dienst niet zeggen. Wel benadrukt een woordvoerder dat een directe waarschuwing aan consumenten zoals de Amerikanen in het Congres uitvaardigen door de Nederlandse inlichtingendiensten niet zou worden uitgegeven. De gespecialiseerde AIVD-afdeling Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging, die zich met dit soort vraagstukken bezighoudt, adviseert alleen de overheid en zogenoemde vitale sectoren zoals energiebedrijven. Geen van de Nederlandse overheidsdiensten heeft over Huawei zorgen geuit.

Vorige maand kondigde minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) aan dat de overheid stopt met het gebruik van de antivirussoftware van Kaspersky. Reden is dat het bedrijf gevestigd is in Rusland en onder Russische wetgeving valt. Het betrof een voorzorgsmaatregel, aldus de minister, om de kans spionage en sabotage te verkleinen.