Vijf Armenen langer vast in Belgische matchfixingzaak

Vijf Armenen blijven in België voorlopig vast zitten omdat ze mogelijk betrokken waren bij omkoping in het proftennis. Dat heeft de onderzoeksrechter besloten, meldt het Federaal Parket in Brussel woendag. Het vijftal werd maandag en dinsdag opgepakt tijdens een onderzoek naar een Armeens-Belgische matchfixingbende.

In totaal arresteerden de Belgische autoriteiten dertien verdachten. Acht van hen zijn inmiddels weer vrijgelaten. Onder de arrestanten bevonden zich ook enkele tennissers, zegt een woordvoerder van het Federaal Parket. Geen van hen zit nog vast. De vijf Armenen die de cel nog niet mogen verlaten, worden verdacht van corruptie, witwassen van geld, valsheid in geschrifte en lidmaatschap van een criminele organisatie.

De verdachten zouden lid zijn geweest van een syndicaat dat sinds 2014 tenniswedstrijden manipuleert. Het ging telkens om duels in de lagere regionen van het proftennis. Bedrog valt daar minder op, want partijen worden niet op tv uitgezonden. Bovendien zijn spelers op lagere niveaus door hun geringe inkomsten gevoeliger voor omkoping, bleek eerder dit jaar al uit onderzoek.

Grondige aanpak

Volgens de Volkskrant pakte de bende zijn matchfixingpraktijken grondig aan. De criminelen hadden een systeem om kwetsbare spelers mee in kaart te brengen, zegt een anonieme bron rond het onderzoek tegen de krant. “Spelers die op het punt stonden een huis te laten bouwen, die schulden hadden of die de ambitie hadden om de top te halen maar daarvoor geen geld hadden, kwamen in het bestand van de maffia.”

Wat precies de rol van het Armeense vijftal was in de bende, wil het Federaal Parket niet zeggen. Wel maakten de Belgen bekend dat er bij de 21 invallen maandag en dinsdag in totaal 250.000 euro in beslag is genomen. Gelijktijdig met de acties in België vonden ook in andere landen, waaronder Nederland, doorzoekingen plaats. Of die iets hebben opgeleverd, zegt het Federaal Parket evenmin.