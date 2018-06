Tom Dumoulin rijdt na Giro ook Tour de France

Na de uitputtende Giro d’Italia van afgelopen maand, staat wielrenner Tom Dumoulin op 7 juli ook aan de start van de Tour de France. Dat maakte zijn ploeg Team Sunweb woensdag bekend.

De 27-jarige Limburger en kopman van Team Sunweb heeft ook bij de Franse koers ambities om hoog te eindigen in het eindklassement. “Ik ben trots op het behaalde resultaat bij de Giro en dat zie ik als een bonus voor de Tour de France. Na een goede Giro focus ik me bij de Tour ook op het algemeen klassement, maar wel zonder een specifiek resultaat in gedachten”, zegt Dumoulin in een verklaring. “Dit is vooral bedoeld om te leren.”

Dumoulin: “Tot nu toe heb ik me dit seizoen gefocust op de Giro. Het is voor mij en voor de ploeg een nieuwe ervaring om twee grote rondes achter elkaar voor het klassement te rijden.”

Winnaar Giro

Bij de Giro eindigde hij op de tweede plaats in het eindklassement, achter Chris Froome. Het lukte hem op 46 seconden na niet om zijn titel van vorig jaar te verdedigen. In 2017 werd Dumoulin de eerste Nederlandse mannelijke winnaar van de Ronde van Italië.

Na enige rust begint Dumoulin deze week weer met trainen. Volgende week vertrekt hij naar La Plagne in Frankrijk om op hoogte te trainen.