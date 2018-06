Tientallen migranten voor de kust van Jemen verdronken

Zeker 46 Ethiopiërs zijn woensdag voor de kust van Jemen om het leven gekomen nadat hun boot was gekapseisd. Zestien mensen zijn nog vermist. Dat meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) .

Aan boord waren 83 mannen en 17 vrouwen. Zij waren onderweg van de Somalische havenstad Bosaso naar Jemen in de hoop werk te vinden. Volgens getuigen hadden de migranten geen reddingsvest aan en raakten ze in paniek toen de boot in ruw water terecht kwam. Vlak voor de kust van Jemen sloeg de boot om.

Veel migranten vluchten uit de Hoorn van Afrika naar Jemen. Volgens het IOM maken meer dan 7.000 migranten elke maand de oversteek. Ze worden door mensensmokkelaars vreselijk behandeld, schrijf het IOM. “Dit moet stoppen.”

Vlucht

Eerder deze week hielp de organisatie nog een groep van ruim honderd Ethiopiërs de kuststad Hodeida in Jemen te ontvluchten nadat de stad onder vuur was komen te liggen. Vorig jaar bood de organisatie aan bijna 3.000 migranten hulp om het land te verlaten. De oorlog die in Jemen woedt heeft al aan ruim 10.000 mensen het leven gekost.

Afgelopen weekend kwamen voor de kust van Tunesië zeker honderd migranten om het leven. Er waren zeker 180 mensen aan boord van wie een aantal nog altijd wordt vermist.