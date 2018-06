Halep plaatst zich voor halve finale Roland Garros

De Roemeense Simona Halep heeft zich woensdag geplaatst voor de halve finale op Roland Garros. De nummer één van de wereld won van de Duitse Angelique Kerber met 6-7, 6-3, 6-2. Kerber had op het Franse graveltoernooi dit jaar nog geen set verloren.

Halep stond al twee keer eerder in de halve finale in Parijs. Vorig jaar verloor ze de finale van de Letse Jelena Ostapenko. Zij was de eerste ongeplaatste speler die het grandslamtoernooi in Parijs won.

Muguruza

Halep neemt het in de halve finale op tegen Garbine Muguruza, die eerder op de dag won van Maria Sjarapova. Sjarapova werd in zeventig minuten uitgeschakeld met 6-2, 6-1. Muguruza, de huidige Wimbledon-kampioen, had in het duel dusdanig de overhand dat het Sjarapova 29 minuten kostte om één game op het bord te krijgen. Tijdens de service van Muguruza in eerste set lukte het de Russische niet één keer een breakpoint te halen.

Later op de avond zijn de mannenkwartfinales tussen Rafael Nadal en Diego Schwartzman, en Marin Cilic en Juan Martin Del Porto.