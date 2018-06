Rotterdam, de meest homovriendelijke stad van Nederland mét de CU-SGP

De meest homovriendelijke stad van Nederland worden; het is een opmerkelijke ambitie van de toekomstige coalitie van Rotterdam. Niet alleen omdat hand in hand lopen voor homo’s niet overal geaccepteerd is langs de Maas. Maar ook omdat de ChristenUnie-Staatkundig Gereformeerde Partij bij de zes formerende partijen zit.

Voor zover bekend wordt het de allereerste keer in Rotterdam dat ChristenUnie-SGP in het stadsbestuur komt – met 0,4 wethouder. De partij, die steevast 1 zetel in de gemeenteraad heeft, helpt GroenLinks, PvdA, D66, CDA en VVD aan een minimale meerderheid van 23 zetels in de versnipperde raad.

Roze stembusakkoord

En ineens is de ambitie van ‘meest homovriendelijke stad van Nederland’ – bijna onzichtbaar – al wat genuanceerd. Het gaat om de uitvoering van het ‘Roze Stembusakkoord’ voor meer LHBTI-emancipatie, dat lokale partijen vorig jaar ondertekenden. Níét de CU-SGP; de fractie hield die dag zondagsrust. Het woord ‘homo’ komt ook niet voor in het verkiezingsprogramma.

Het Roze Stembusakkoord staat voor méér voorlichting, méér zichtbaarheid, méér veiligheid. Alle partijen steunen de uitvoering, bleek al uit een ‘concept raamwerk’ voor het coalitieakkoord van informateurs Paul Rosenmöller en Pieter Duisenberg. Maar sinds de formerende partijen bekend zijn, hebben zij aan de definitieve versie een half zinnetje toegevoegd: „Uitvoering Roze Stembusakkoord; met respect voor ieders mening”, staat er nu.

Wat betékent dat? „Dat partijen anders kunnen denken over de uitvoering of over het Roze Stembusakkoord”, zegt de woordvoerder van de twee informateurs. Welke partij(en), dat mag hij niet zeggen.

Het CDA en het islamitisch geïnspireerde Nida hebben het Roze Stembusakkoord destijds getekend. Ook Denk steunt het, bevestigt fractieleider Stephan van Baarle.

Statushouders

Blijft over: toekomstige coalitiepartij CU-SGP. Hoe kijkt partijleider Tjalling Vonk aan tegen de ambitie van homovriendelijkse stad?

„Dat is een ambitie die schrééuwt, of vraagt om uitwerking”, zegt Vonk aan de telefoon. „Ik vind dat wij een vriendelijke stad moeten zijn voor homo’s, moslims, statushouders, joden en christenen en mensen die helemaal niet in God geloven. Als je het zo interpreteert, kan ik me erin vinden”, aldus Vonk.

Hoe zien politieke partners D66 en GroenLinks dan Rotterdam als homovriendelijkste stad van Nederland: „Precies zoals het er staat”, zegt D66-leider Said Kasmi. „En we willen een inclusieve stad waarin iedereen meedoet, ongeacht religie, seksuele geaardheid of afkomst.”

„Over ‘het wat’ zijn we het in grote lijnen met elkaar eens”, reageert Judith Bokhove van GroenLinks. „Over ‘het hoe’, dus de invulling, moeten we het nog hebben.”