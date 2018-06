Provincie Drenthe steekt half miljoen in stadion FC Emmen

De provincie Drenthe stelt een half miljoen euro beschikbaar aan FC Emmen om het stadion van de club ‘eredivisiewaardig’ te maken. Provinciale Staten van Drenthe stemde woensdag unaniem in met het verstrekken van de subsidie.

Het geld is bedoeld voor “de meest noodzakelijke en urgente aanpassingen” aan het stadion De Oude Meerdijk. De veiligheid moet worden verbeterd en het stadion moet aan de eisen van de KNVB voldoen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de automatisering van de toegangscontrole, het verbeteren van het camerasysteem en de veldverlichting, en aanpassingen om de toegankelijkheid voor bijvoorbeeld mindervaliden te vergroten.

Geen staatssteun

FC Emmen had een subsidieaanvraag ingediend ter hoogte van 980.000 euro. Het eerste deel, een half miljoen voor een KNVB-licentie, is nu goedgekeurd. De provincie buigt zicht later over de tweede deel van de aanvraag, 480.000 euro, vooral bedoeld voor onderhoud en uitbreiding.

De subsidie van de provincie mag volgens Europese regels geen staatssteun zijn en moet daarom aan allerlei regels voldoen. Zo was er in 2016 veel te doen om de omstreden gronddeal die de gemeente Eindhoven in 2011 sloot met PSV. De Europese Commissie oordeelde uiteindelijk in 2016 dat de verkoop van de grond onder het PSV-stadion voor 48 miljoen euro marktconform was.

De provincie Drenthe verwacht geen problemen met de huidige toekenning van subsidie, omdat het geld in het stadion wordt gestoken en niet in de club.