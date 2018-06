Oud-celgenoot schutter Luik opgepakt om dreigen met aanslagen

De man die in de gevangenis mogelijk de aanslagpleger van Luik heeft geradicaliseerd, is woensdag opgepakt nadat hij in een interview had gedreigd met meer aanslagen in de Belgische stad. Dat melden Belgische media. De man in kwestie, Fouad B., was net twee weken vrij na een voorlopige hechtenis als terreurverdachte.

Dinsdag had B. een gesprek met journalist Bruno Struys van dagblad De Morgen. Hij zei dat in Luik nog meer aanslagen zullen komen. “Als ik in de gevangenis beland door dit te zeggen, kan het me niet schelen, maar er gaat iets gebeuren. Of ik dat denk? Ik weet het. Vanavond. De soldaten van Islamitische Staat komen eraan”, zei B. Ondanks dat B. onder invloed leek, waarschuwde Struys de politie.

Speciale politietroepen spoorden B. woensdag op in de stad Verviers, een half uur ten oosten van Luik. Officieel werd hij ingerekend omdat hij de voorwaarden van zijn vrijlating had geschonden. Bij de arrestatie raakte een agent gewond - hij schoot zich per ongeluk in zijn been toen hij de politiewagen uitstapte.

Politieagenten doodgeschoten

B. zat samen in de gevangenis met Benjamin Herman, de man die vorige week voor de deur van een Luiks café twee vrouwelijke politieagenten en een 22-jarige student doodschoot. Herman riep “allahu akbar” tijdens de aanslag; justitie gaat uit van een terreurdaad. De Belgische autoriteiten onderzoeken de rol die B. heeft gespeeld bij de radicalisering van Herman.

Lees ook dit stuk van NRC-correspondent Anouk van Kampen over de aanslag van vorige week: OM onderzoekt ‘Luik’ als terreur

Volgens De Morgen stond B. in inlichtingenkringen bekend als iemand die medegevangenen ronselde voor de jihad. Ook komt zijn naam voor op lijsten met IS-aanhangers. Hij zat sinds 2016 vast omdat hij van plan was in Syrië te gaan vechten. B. is volgens de krant een beroepscrimineel, met gewapende diefstallen, afpersing, bedreiging en mishandeling op zijn strafblad.

De kans dat B. de waarheid sprak met zijn dreigement, is klein, zegt een “hooggeplaatste bron” tegen De Morgen. “Maar we moesten wel alle deuren sluiten, alle mogelijkheden op een aanslag uitbannen.” B. zou een groep van zo’n 25 radicale moslims om zich heen hebben verzameld. De meesten van hen zouden inmiddels vast zitten. Volgens de autoriteiten is daardoor het risico gering dat de groep een aanslag pleegt.