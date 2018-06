OM eist jaar cel in hoger beroep bij dodelijk ongeluk mestsilo

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag in hoger beroep een jaar voorwaardelijke celstraf geëist tegen de directeur van een bedrijf dat in 2013 betrokken was bij een dodelijk ongeval. Ook eist het OM 240 uur werkstraf en van het bedrijf een boete van 100.000 euro. De eis van het OM is gelijk aan het vonnis van de rechter in maart vorig jaar.

Drie mannen kwamen in 2013 om het leven in een mestsilo bij een boerderij. Eén man verloor het bewustzijn in de silo waarna een andere man hem wilde redden. Hij ging ook de silo in en verloor het bewustzijn. Vervolgens daalden nog twee mannen de silo in waarna een van hen overleed en de ander zwaargewond raakte.

Het OM spreekt van een “verschrikkelijk drama dat niemand heeft gewild” maar verwijt de directeur dat hij “niet de veiligheidsschriften in acht heeft genomen die wel noodzakelijk zijn”. Volgens het OM had het ongeluk hiermee voorkomen kunnen worden.

Risico’s

De rechter in Zwolle veroordeelde de directeur vorig jaar omdat hij zijn zorgplicht voor zijn medewerkers ernstig had verzaakt. Twee medewerkers werkten zonder goede uitrusting. Ook had het bedrijf geen risico-inventarisatie gemaakt, terwijl dit wel wettelijk verplicht is.

Dit soort ongelukken gebeurt regelmatig, concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2014. Tussen 1980 en 2013 deden zich ten minste 35 ernstige ongevallen voor, waarbij 28 mensen om het leven kwamen. Volgens de Onderzoeksraad worden de risico’s van het werken met mestgassen onderschat. Ook vallen er vaak extra slachtoffers omdat mensen die in de buurt zijn een reddingspoging doen terwijl ze niet beschermd zijn.

De onderzoeksraad deed onderzoek naar het ongeluk in Makkinga: