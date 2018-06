OM deed zaken met bedrijf van familie procureur Van Nimwegen

Het Openbaar Ministerie heeft vanaf 2009 acht jaar lang voor de personeelswerving zaken gedaan met een bedrijf van de zus en zwager van de in opspraak geraakte OM-topman Marc van Nimwegen. Het gaat om de firma Hireserve uit Rotterdam die ‘recruitment software’ leverde aan het OM. Dit blijkt uit onderzoek van NRC.

Marc van Nimwegen was van 2008 tot 2014 lid van het college van procureurs-generaal en had de portefeuille personeelsbeleid. Hij werd in 2008 voorzitter van een landelijke stuurgroep die een nieuwe arbeidsmarktcampagne voor het OM maakte. Bij Hireserve in Rotterdam is zijn jongere zus Barbara van Nimwegen sinds april 2009 projectmanager. De zwager van Marc van Nimwegen, Leon Buijsman, richtte het bedrijf in 2007 op.

Een woordvoerder van het OM bevestigt dat in november 2009 een contract is gesloten met Hireserve. Marc van Nimwegen zou „geen enkele bemoeienis” met die deal hebben gehad. Pas na het sluiten van de overeenkomst zou bekend zijn geworden „dat er een verband was tussen Hireserve en de zus van de heer Van Nimwegen”. Er werd toen door het OM besloten dat Barbara van Nimwegen „geen enkele bemoeienis mocht hebben met de implementatie van het systeem”.

Marc van Nimwegen zegt desgevraagd dat hij zich „steevast heeft onthouden van enige bemoeienis met de selectie van en de contractering” van Hireserve vanwege de familiebanden. Bronnen in de top van het OM spreken dit tegen. Marc van Nimwegen bemoeide zich juist heel nadrukkelijk met de selectie van dit bedrijf.

Barbara van Nimwegen laat in een reactie weten „niet te willen praten” over haar zakelijke contacten met haar broer. Uit tweets blijkt dat zij – in strijd met de gemaakte afspraak – wel bemoeienis had met de order voor het Openbaar Ministerie. Op 8 oktober 2009 twittert ze: ‘Leuke afspraak met toekomstige icams gebruikers bij het OM’. Op 19 januari 2010 stuurt ze wederom een tweet: ‘Nu samen met Leon aan het werk voor het OM’.

Aanbesteding

Leon Buijsman van Hireserve zegt dat zijn bedrijf wegens het indienen van „hele scherpe offertes” in 2009 de deal wist te sluiten met het OM. „Dat wij de deal gegund hebben gekregen is op zich niet verrassend. Wij waren en zijn geen kleine marktpartij, onze software is gewoon goed en wij winnen dus wel vaker een deal”, schrijft Buijsman.

In 2013 werd het contract van het OM met Hireserve in strijd met de regels zonder aanbesteding verlengd. De eigen controleafdeling van het OM constateerde „een procedurele onrechtmatigheid”, aldus de woordvoerder. Het contract is desondanks toch met vier jaar verlengd „omdat er anders problemen in de bedrijfsvoering zouden ontstaan”, zegt Steven Burgmeijer, toenmalige directeur personeelsbeleid en rechterhand van Marc van Nimwegen.

De woordvoerder van het OM kon woensdag niet zeggen hoeveel geld de afgelopen jaren is betaald aan Hireserve. Bronnen binnen het OM zeggen dat het gaat om ruim 200.000 euro. Vorig jaar koos het OM na een nieuwe aanbesteding voor een ander bedrijf.

Integriteitsschendingen

In 2014 werd Marc van Nimwegen hoofdofficier van justitie in Rotterdam. Hij werd vorige maand door het college van procureurs-generaal met ‘buitengewoon verlof’ gestuurd na publicaties in NRC. Hij had intieme relaties met collega’s, in strijd met gedragsregels, jarenlang niet gemeld. Vooraanstaande collega’s klaagden ook over nepotisme. Een speciale commissie van drie onafhankelijke strafrechtdeskundigen onder leiding van voormalig PG bij de Hoge Raad Jan Watse Fokkens is deze week begonnen met een onderzoek naar integriteitsschendingen bij het OM.

Ondertussen groeit binnen het OM de onrust over de aanhoudende berichtgeving over integriteitskwesties in de eigen organisatie. Er worden ‘zeepkist’-sessies georganiseerd over het onderwerp. Sommige parketten geven instructies met „spreekpunten vanwege de beeldvorming”.

Officieren van justitie krijgen te horen hoe ze kunnen reageren als verdachten of hun advocaten op zittingen opmerkingen maken over integriteitsschendingen bij het OM. De instructie is volgens vertrouwelijke e-mails om het debat over de kwestie in de rechtszaal te vermijden door te zeggen: ‘Het strafrechtelijk onderzoek tegen deze verdachte is afgerond en daarom staat hij/zij vandaag terecht. Daar wil ik mij nu ook op richten.’