Naast culinair journalist en restaurantrecensent is Joël Broekaert ook een groot biologieliefhebber. En dus schuift hij vol enthousiasme aan om de Onbehaarde Apen wegwijs te maken op tong-expeditie langs aroma’s, supertasters en olfactorische organen. Wil je tijdens het luisteren meedoen met de experimenten? Zorg dan dat je in ieder geval zongedroogde tomaten, parmezaanse kaas, citroen, sinaasappel en een pakje Skittles binnen handbereik hebt. Eet smakelijk!

