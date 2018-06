Negen ziekenhuizen werken samen tegen prostaatkanker

Negen Nederlandse ziekenhuizen gaan samenwerken om de behandeling van prostaatkanker te verbeteren. Alle operaties worden voortaan in het Amsterdamse Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis uitgevoerd zodat urologen meer ervaring krijgen in de behandeling. Dit moet leiden tot hogere levensverwachting van patiënten en minder klachten als incontinentie en potentiestoornissen. Het zogenoemde ‘prostaatkankernetwerk’ begint 1 september, zo meldt het Nederlands Kanker Instituut.

Het gaat om zeven ziekenhuizen in Noord-Holland en één in Gelderland en één in Flevoland. De ziekenhuizen willen vanaf 2020 samen jaarlijks 750 prostaatoperaties uitvoeren. Dat is een kwart van alle prostaatoperaties in Nederland. Het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis voert er nu jaarlijks driehonderd uit.

Minder risico’s

Na een onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Urologie hebben veel grote zorgverzekeraars vorige maand hun voorwaarden aangescherpt. Vanaf 2019 wordt een prostaatverwijdering via deze verzekeraars alleen nog ingekocht bij ziekenhuizen die jaarlijks honderd of meer van deze operaties uitvoeren. Hierdoor is het risico op incontinentie bijvoorbeeld dertig procent lager dan bij ziekenhuizen waar minder operaties worden gedaan.

Uiteindelijk moeten alle patiënten in het netwerk behandeld worden in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam, terwijl de voor- en nazorg in het eigen ziekenhuis blijft. Urologen kunnen zo minimaal vijftig prostaatkankeroperaties per jaar uitvoeren, zodat ze meer ervaring krijgen.

De deelnemende ziekenhuizen zijn Nederlands Kanker Instituut (Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis), VUmc/AMC, Noordwest Ziekenhuisgroep, Rode Kruis Ziekenhuis, Ziekenhuis St Jansdal, Andros Mannenkliniek en Medische Centra Slotervaart en Zuiderzee. Het is de bedoeling dat zich op een later moment meer ziekenhuizen aansluiten.