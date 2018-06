Michael P. ook verdacht van drie mishandelingen

Michael P., die verdacht wordt van de moord op Anne Faber, wordt ook vervolgd voor de mishandeling van drie medewerkers van het Pieter Baan Centrum (PBC). Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

P. heeft in februari twee keer medewerkers aangevallen, waarbij hij ze probeerde te schoppen en te slaan. Hij werd na zijn arrestatie in oktober opgenomen in de psychiatrische kliniek, waar hij een persoonlijkheidsonderzoek ondergaat. P. wordt onder meer verdacht van de moord en verkrachting van Anne Faber.

Verdwijning en zoektocht

De 25-jarige Faber werd op vrijdag 29 september als vermist opgegeven, toen zij niet thuiskwam na een fietstocht. Na de verdwijning werd ruim twee weken gezocht naar de Utrechtse studente. Nadat DNA op de gevonden jas van Faber werd gekoppeld aan Michael P., trof de politie haar lichaam op 12 oktober aan in een bos in Zeewolde.

P. zou de politie inlichtingen hebben gegeven over waar Fabers lichaam geborgen lag. Ook werden bloedsporen van de Utrechtse gevonden in de auto die P. tot zijn beschikking had. Eerder dit jaar bleek dat P. enkele dagen na zijn aanhouding al bekende schuldig te zijn aan de moord en verkrachting van Faber.

Vader Faber: rechtsgang gefaald

De zaak-Faber maakte veel woede los over de manier waarop criminelen met een psychiatrische achtergrond worden vastgezet. P. was opgenomen op de gesloten afdeling van een forensisch psychiatrische kliniek toen de moord op Faber werd gepleegd. Hij zat hier een celstraf uit voor de verkrachting van twee meisjes in 2010. P. kreeg geen tbs-maatregel opgelegd en mocht de kliniek af en toe verlaten.

Eerder deze maand stelde de vader van Anne Faber in een brief in de Volkskrant dat de rechtsgang heeft gefaald bij de veroordeling van P. Faber verwijt de rechters onder meer te weinig onderzoek te hebben gedaan. Het Hof reageerde vorige week op de brief van Faber. Volgens president Fred van der Winkel heeft de rechter die P. veroordeelde wel juist gehandeld.