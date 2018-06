Merkel slaat de ballen makkelijk terug

Een theatrale politicus is Angela Merkel nooit geweest, maar deze woensdag werd toch op wat spektakel gehoopt. Voor het eerst in de geschiedenis van de bondsrepubliek was er een vragenuurtje in de Bondsdag. De parlementariërs konden de bondskanselier vragen wat ze wilden, zonder dat er van tevoren een agenda was vastgesteld.

In de aanloop naar deze primeur hadden sommige media al handenwrijvend aangehaald hoe levendig het eraan toegaat bij het vragenuurtje in het Britse Lagerhuis. Zou het niet mooi zijn als iets van die retorische felheid nu ook eens in de bedaagde Bondsdag werd vertoond? Merkel kampt met genoeg problemen waarover ze eens stevig onder vuur genomen kon worden.

Wars van gekkigheid

Maar Duitsland is Engeland niet. En Merkel is Merkel. Serieus, goed geïnformeerd en wars van gekkigheid – al veroorloofde ze zich aan het slot een typisch merkeliaans, want ironisch, grapje.

De strikte regels van het Duitse vragenuurtje droegen ook niet bepaald bij tot een circusatmosfeer. Geen vraag of antwoord mag langer duren dan één minuut. Grote digitale klokken tellen de secondes af. Bondsdagvoorzitter Wolfgang Schäuble ziet scherp toe op naleving. En doorvragen na een onbevredigend antwoord is er niet bij, want dan is een andere parlementariër alweer aan de beurt.

En zo kon Merkel, als een ervaren tennisspeelster, zonder ooit in de problemen te komen alle ballen makkelijk terugslaan. De parlementariërs slaagden er zelfs niet in haar uit haar evenwicht te brengen met vragen over het groeiende schandaal rond de immigratiedienst BAMF, waar chaos heerst en zeker 1.200 asielzoekers ten onrechte een vluchtelingenstatus hebben gekregen.

Ingehouden lachje

Het hardst van leer trok een lid van de anti-immigratiepartij AfD, de grootste oppositiepartij. Hij verweet Merkel dat ze tijdens de „migrantenvloed” van 2015 „permanent de wet had overtreden”, waardoor „messentrekkers en terroristen” het land waren binnengekomen. „Wanneer treedt u af?”

Maar ook hierdoor liet Merkel zich niet uit haar evenwicht brengen. Ze zei doodkalm dat destijds sprake was van een humanitaire noodsituatie, dat Duitsland goed had gehandeld en dat de rechter had bevestigd dat haar beleid rechtmatig was.

Na dertig vragen en dertig antwoorden sloot Schäuble het eerste Duitse vragenuurtje af. „Hoe jammer het ook is, het is alweer voorbij”, zei Merkel met een ingehouden triomfantelijk lachje. „Maar ik kom terug.”