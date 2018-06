‘Kramer goed voor ruim de helft van de commerciële waarde van het schaatsen’NRC checkt:

De aanleiding

Van Ireen Wüst tot Koen Verweij, van Jorrit Bergsma tot Jorien ter Mors: de meeste Nederlandse topschaatsers beginnen deze dagen zonder sponsor aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Geldschieters als Justlease en Afterpay stapten uit de sport, de schaatsers van coach Jillert Anema stapten zelf op bij sponsor Clafis. Ondanks succes en torenhoge kijkcijfers bij de Olympische Winterspelen en titeltoernooien lijkt de crisis compleet.

Er is één uitzondering, stelt Jaap Stalenburg, voormalig woordvoerder van verzekeraar en oud-schaatssponsor TVM, tegenwoordig journalist voor onder meer het blad Helden. Sven Kramer vertegenwoordigt in zijn eentje „meer dan de helft van de commerciële waarde van het schaatsen”, schrijft Stalenburg op de website Sportnext.nl.

Commerciële waarde staat dan voor het totale bedrag dat sponsors in het schaatsen steken. Dat is naar schatting van sportmarketeers als Frank van den Wall Bake momenteel ongeveer 7 miljoen euro.

Waar is het op gebaseerd?

Toen TVM in 2000 begon met het sponsoren van een schaatsploeg, waren miljoenencontracten geen uitzondering. Ook sponsors als DSB en SpaarSelect smeten met geld. Rintje Ritsma, Marianne Timmer, Gianni Romme, Jan Bos en Erben Wennemars waren grootverdieners, een coach als de Amerikaan Peter Mueller werd miljonair. De commerciële waarde bedroeg naar schatting van sportmarketeers toen meer dan het dubbele van nu.

Stalenburg, betrokken bij de onderhandelingen tot TVM in 2014 stopte, ziet een enorm contrast met de huidige generatie. Sven Kramer was vóór de Spelen van Pyeongchang de enige die al een nieuw contract voor de komende twee seizoenen had getekend. Met Jumbo heeft zijn door coach Jac Orie geleide ploeg als enige een sponsor, voor liefst vijf jaar. „Sven is nog de enige miljonair in het schaatsen”, zegt Stalenburg.

Stalenburg vindt dat andere schaatsers het grotendeels aan zichzelf te wijten hebben dat sponsors afhaken. Ze beseffen volgens hem onvoldoende dat bedrijven tegenwoordig iets terug willen voor hun investering. „Hun naam op het pak is niet genoeg.” Zichtbaar zijn op sociale media, inzetbaar zijn bij bedrijfspresentaties. „Weinig schaatsers hebben die omslag gemaakt.”

Uitzondering? Kramer, met in zijn kielzog ploeggenoot en tweevoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis, zegt Stalenburg. „Zij snappen waar het om gaat, sponsoring is geen liefdadigheid meer maar business.” Stalenburg: „Bij TVM konden we uit cijfers opmaken hoe de belangstelling naar beneden ging in 2011 toen Sven een jaar niet meedeed. Als je nu de markt ziet, met Jumbo als enige commerciële ploeg, zeg ik: Kramer vertegenwoordigt 50 procent, Nuis 30 procent en 20 procent is voor de rest.”

En, klopt het?

„Kramer is zeer belangrijk voor de commerciële waarde van het schaatsen”, zegt sportmarketeer Van den Wall Bake. „Hij is al jaren de nummer één, een ambassadeur voor de schaatssport en daarmee het ideale sponsorproject.” Kramer rijdt met sponsoring van Jumbo. Dat bedrijf steekt naar schatting 1,5 miljoen euro in de schaatssport, maar dat is óók voor de ploeggenoten van Kramer. Kramer is ook belangrijk voor bondssponsor KPN, die zo’n 5 miljoen per jaar in de sport steekt. Vertegenwoordigt hij de helft van de commerciële waarde van zijn sport? „Die waarde is niet exact in cijfers uit te drukken”, zegt Van den Wall Bake. „Je kunt hooguit zeggen dat de bewering gevoelsmatig ongeveer klopt.”

Conclusie

De commerciële waarde van het schaatsen neemt af nu veel sponsors stoppen. Sven Kramer is een van de weinige schaatsers die commercieel wel succesvol is. Maar of hij meer dan de helft van de waarde van zijn sport bepaalt, is niet met cijfers onderbouwd. We beoordelen de stelling daarom als ongefundeerd.

Ook een bewering zien langskomen die je gecheckt wilt zien? Mail nrccheckt@nrc.nl of tip via Twitter met de hashtag #nrccheckt