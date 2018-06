Kopen van treinkaartje geeft geen recht op zitplek

Het kopen van een treinkaartje geeft een reiziger niet automatisch recht op een zitplaats. Dat heeft de rechtbank woensdag bepaald. Volgens de rechter heeft een reiziger met een kaartje recht op veilig vervoer, maar “de wijze waarop is niet in de wet bepaald”. De NS zou zich bovendien “voldoende inspannen” om veiligheid van (staande) reizigers te garanderen.

Een man in Utrecht spande vorig jaar een zaak aan tegen de NS. Hij nam daarbij ConsumentenClaim in de arm. Volgens de organisatie krijgen treinreizigers vaak “niet de service en comfort waarvoor zij betalen”. Bovendien zouden reizigers in de spits te maken hebben met “onveilige situaties”.

Einde van de discussie?

Vervoersorganisatie Rover is “niet verrast” door het besluit. Volgens een woordvoerder is het logisch dat “een vervoersbewijs geen zitplaatsgarantie is”.

“Ik denk dat deze uitspraak het einde betekent van de discussie over het recht op zitplaatsen in de trein. Dat is wat ons betreft prima.”

ConsumentenClaim noemt de uitspraak teleurstellend. Volgens directeur Stef Smit hebben meer dan tienduizend mensen zich achter deze zaak geschaard. De organisatie gaat niet in hoger beroep omdat het belang in de specifieke zaak te klein is, maar zegt wel na te denken over “vervolgstappen”.