Iraaks parlement akkoord met hertelling stemmen

Het parlement in Irak heeft woensdag ingestemd het hertellen van de stemmen die zijn uitgebracht tijdens de parlementsverkiezingen in mei. Dinsdag werd bekend dat er op grote schaal is gefraudeerd. Dat meldt een Iraakse overheidsfunctionaris aan persbureau AP. Het is nog niet duidelijk wanneer de hertelling plaatsvindt.

De kiescommissie moet de hertelling uitvoeren. Daartoe heeft het parlement de commissie gedwongen nadat de commissie eerder weigerde over te gaan tot een hertelling. Ook heeft het parlement de leiding geschorst en vervangen door negen rechters.

Dinsdag maakte premier Haider al-Abadi bekend dat een speciale onderzoekscommissie “grootschalige manipulaties” had aangetroffen tijdens de verkiezingen. Ook verweet de onderzoekscommissie de autoriteiten “niet de nodige maatregelen” te hebben genomen om fraude te voorkomen.

Verkiezingen

De parlementsverkiezingen vonden plaats op 12 mei. De partij van premier Haider Al-Abadi leek de verkiezingen te hebben verloren. De Shi’itische geestelijke Moqtada al-Sadr kwam als winnaar uit de bus, al waren er onmiddellijk aantijgingen van fraude. Hierdoor liet het tellen van de op zich wachten. Pas een week na de verkiezingen, werd er een officiële uitslag bekendgemaakt.

Moqtada al-Sadr staat bekend als anti-Amerikaans en anti-Iraans. Hij kon zelf geen premier worden omdat hij niet verkiesbaar was gesteld.