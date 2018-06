Herdenking Bobby Kennedy 50 jaar na zijn dood

Precies vijftig jaar geleden werd Robert Francis (Bobby) Kennedy neergeschoten in het Ambassador Hotel in Los Angeles. Het gebeurde vlak nadat hij de voorverkiezingen in Californië om het presidentschap had gewonnen. Zijn bekendere broer president John F. Kennedy werd vijf jaar eerder vermoord in Dallas. Het huis waar Robert F. (Bobby) Kennedy werd geboren in de Amerikaanse stad Boston, is tegenwoordig een museum ter ere van zijn boer JFK. In het museum is momenteel een expositie te zien ter nagedachtenis aan Bobby Kennedy. Op de Nationale Begraafplaats in Arlington wordt woensdag een herdenkingsdienst gehouden.

Tekst Steven Musch