Groot datalek bij stamboomsite MyHeritage

In oktober vorig jaar zijn er meer dan 92 miljoen e-mailadressen en wachtwoorden gestolen van genealogiewebsite MyHeritage. Het lek werd ontdekt door een externe ‘beveiligingsdeskundige’ die de gegevens ontdekte op een particuliere server. Dit staat in een verklaring op MyHeritage.nl.

Volgens het bedrijf zijn de wachtwoorden versleuteld, dus is het datalek beperkt gebleven tot e-mailadressen. MyHeritage zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat geprobeerd is in te loggen. Wel raadt MyHeritage gebruikers aan voor de zekerheid hun wachtwoord te veranderen.

Op MyHeritage kunnen gebruikers familiestambomen maken, familiegeschiedenissen aanleggen en in de archieven zoeken naar familieleden. Wereldwijd zijn 96 miljoen mensen geregistreerd op de website. MyHeritage is ook bekend van de DNA-tests waarmee je je afkomst kunt vaststellen. Dit hebben 1,4 miljoen gebruikers gedaan, maar volgens MyHeritage worden deze gegevens apart opgeslagen en zijn deze niet gestolen tijdens de hack.

Steeds meer datalekken in het nieuws

Het aantal datalekken dat aan het licht komt nam de afgelopen jaren toe. Dit komt voornamelijk doordat bedrijven het sinds 2016 moeten melden. Meestal gaat het daarbij om een menselijke fout. De meest gelekte data waren in 2017 NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats), geslacht, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN).

Sinds 25 mei is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Hierin staat bepaald dat een organisatie ook hoge boetes opgelegd kan krijgen als blijkt dat deze niet voorzichtig omspringt met persoonsgegevens.