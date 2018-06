GroenLinks-voorzitter Meijer en Kamerlid Grashoff treden terug

Partijvoorzitter Marjolein Meijer en Tweede Kamerlid Rik Grashoff van GroenLinks stappen op omdat zij oneerlijk zijn geweest over hun relatie. Meijer kondigde haar vertrek dinsdagavond aan in een vergadering van het partijbestuur en de Toezichtraad, meldt GroenLinks woensdag. Grashoff vertrekt ook uit de Kamer.

De twee lieten donderdag aan de Kamerfractie en de partijtop weten dat ze al samen waren sinds april 2017. Dinsdag bleek echter dat de twee al langer een relatie hadden, ook al voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. De twee zouden dat hebben toegegeven. Daarmee is er volgens de partij “een vertrouwensbreuk” ontstaan, meldt de partij in een verklaring. GroenLinks-leider Jesse Klaver toonde zich een een e-mail aan de leden teleurgesteld:

Vorige week leek het alsof Marjolein en Rik openheid van zaken gaven over hun relatie. We hebben toen stevig doorgepraat en indringend gevraagd: is dit het hele verhaal? Zo ja, dan kunnen we verder. Als vervolgens blijkt dat niet de volledige waarheid op tafel is gekomen, dat de relatie eerder is ontstaan, dan is het vertrouwen beschaamd.

Dat de twee hun relatie geheim hielden, ligt gevoelig, omdat Grashoff als Kamerlid ook verantwoording moest afleggen aan het partijbestuur, dat onder leiding stond van Meijer. Grashoff had eerder al aangekondigd na de volgende verkiezingen niet terug te keren in de Kamer.

Jaren actief

Marjolein Meijer. Foto Lex van Lieshout/ANP

Na de bekendmaking van Meijer in de vergadering liet Rik Grashoff (57) weten zijn Tweede Kamerzetel terug te geven. Hij zat op twee weken na vijf jaar in het parlement, waar hij onder meer het woord voerde over natuur, landbouw en pensioenen. Hij was ook Kamerlid van november 2010 tot september 2012 en partijvoorzitter van maart 2013 tot mei 2015. Voor die tijd was hij namens GroenLinks wethouder in Rotterdam en Delft. Wim-Jan Renkema neemt zijn zetel over.

Marjolein Meijer (40) kwam in het GroenLinks-bestuur in maart 2013 en is mede-auteur van het partijprogramma. Zij werkte eerder voor de gemeente Almere, de Rekenkamer Metropool Amsterdam en het ministerie van Binnenlandse Zaken.