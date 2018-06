GroenLinks-kopstukken alsnog exit om romance

Grashoff en Meijer moeten weg omdat ze al langer het bed blijken te delen. Rutte mag op bezoek bij Trump. En Arib wil een tiende PvdA’er in ‘haar’ Kamer.

RELATIELEUGEN: Het was niet de (buitenechtelijke) relatie an sich die GroenLinks-Kamerlid Rik Grafhoff en -partijvoorzitter Marjolein Meijer gisteren dwong tot opstappen, maar dat ze erover logen. Meijer (40) en Grashoff (57) bekenden pas samen te zijn nadat EénVandaag er vorige week vragen stelde of zij wel de functioneringsgesprekken met Kamerleden kon doen. Gisteren bleek de romance al van vóór de laatste Tweede Kamerverkiezingen te dateren en was het exit voor beiden. “Klote”, aldus partijleider Jesse Klaver in een verklaring. Grashoffs vervanger, de Friese onderwijsexpert Wim-Jan Renkema, maakt de Tweede Kamerfractie ietsje minder randstedelijk. In de laatste Peilingwijzer - van net voor de affaire - is GroenLinks na de VVD de grootste partij. Ten opzichte van de laatste verkiezingen is de virtuele stijging van FvD het meest spectaculair. Andere (oppositie)partijen groeien nauwelijks.

TOCH MAAR NIET AANSPRAKELIJK: De Haagse eensgezindheid over de Russische aansprakelijkheid voor het neerhalen van MH17 is alweer verdwenen. Wilders’ PVV en Baudets FvD - die anders weinig moeite hebben zich met juridische kwesties te bemoeien - stemden gisteren tegen een motie omdat ze het oordeel aan de rechter vinden. Vandaag debatteert de Kamer over de mogelijkheid om de verdachten achter het neerhalen van het Maleisische passagiersvliegtuig (298 doden) in Nederland te vervolgen. “Direct uitvoerbare of afdwingbare juridische uitspraken zijn niet te verwachten”, constateert juridisch columnist Folkert Jensma. Het kabinet wil Oekraïne overigens niet aansprakelijk voor het nalaten van afsluiten van het luchtruim.

MR RUTTE GOES TO WASHINGTON: Binnenkort kan Mark Rutte (proberen) de kwestie met Donald Trump te bespreken. Op 2 juli zou de premier mogen langskomen in het Witte Huis. De Amerikaanse ambassadeur (en Wilders-fan), Pete Hoekstra, zei gisteren tegen BNR dat Nederland zich harder moet opstellen tegenover Rusland, onder meer met sancties. “Je kan niet zaken blijven doen met Rusland, terwijl ze zich zo slecht gedragen op andere gebieden.” Politiek columnist Tom-Jan Meeus vraagt zich af of het niet de Amerikaanse president en zijn diplomaten zelf zijn die we te vrezen hebben.

MINDER (SNEL) OUD: ​Het CBS ziet - dankzij griep - de levensverwachting minder hard stijgen . Dat zou een langzamere stijging van de AOW-leeftijd kunnen rechtvaardigen, maar Wouter Koolmees is als D66-minister van Sociale Zaken niet geneigd dat te regelen. Ondanks oproepen van de polder en de oppositie.

TIJD TIKT VOOR DONORREFERENDUM: De Eerste Kamer stelde gisteren opnieuw schriftelijke vragen over de afschaffing van het referendum, waardoor het debat daarover definitief verdwijnt achter de horizon van de handtekeningenactie om een volksraadpleging over de donorwet te houden. Het inzamelen van handtekeningen wil overigens niet zo vlotten. Met nog iets meer dan een week te gaan, staat de teller op bijna 111.000 van de benodigde 300.000 handtekeningen. Eerdere referenda (Oekraïne, inlichtingenwet) leken kort voor de deadline ook hopeloos, maar die kregen een kontje van Zondag met Lubach - dat programma is nu op vakantie. Initiator Bart Nijman, die de Eerste Kamer eerder grote, “demofobe” haast verweet, is nu boos dat senatoren de afschaffing niet meer spannend maken.

WAT WIJ VOLGEN: In een boek over Tweede Kamervoorzitters dat vandaag verschijnt bepleit Khadija Arib uitbreiding van de Kamer met één zetel, zodat de voorzitter neutraal zou blijven bij stemmingen. Dat de PvdA op deze manier toch nog in de dubbele cijfers komt, is onwaarschijnlijk. Een SP-voorstel van gelijke strekking uit 2003 kreeg geen steun.

QUOTE VAN DE DAG:

“Het overgrote deel van de nuchtere Nederlanders verzet zich expliciet of impliciet tegen dergelijke plannen en spreekt zelfs over ‘gendergekte’.”

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop is, met de PVV, tegen de initiatiefwet van D66, GroenLinks en PvdA om discriminatie van transgenders en intersekse personen ­expliciet te verbieden. Volgens hem is sprake van “een ideologie die beoogt om de begrippen man en vrouw zo veel mogelijk te vervagen”.