Filmoverzicht: ‘Jurassic World’ is onderhoudend, documentaire over ‘electrohypersensitiviteit’

●●●●● Jurassic World: Fallen Kingdom: Sciencefiction Veel overtuigende actie in deel vijf van de Jurassic -reeks, maar het verhaal in ‘Jurassic World: The Fallen Kingdom’ vol grofgebekte dino’s en lavastromen lijkt afgekloven. Lees de recensie: Rennen en gillen met het echte Jurassic-DNA Met: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Ted Levine, Rafe Spall, James Cromwell, Danielle Pineda, Jeff Goldblum. In: 133 bioscopen

●●●●● The Bookshop: Drama Alles in The Bookshop wordt opgediend in slakkengang en de personages zijn behoorlijk eendimensionaal. Lees de recensie: Zelden was een boekverfilming zo suf Regie: Isabel Coixet. Met: Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson, Honor Kneafsey.

●●●●● Ubiquity: Documentaire Bregtje van der Haak volgt in haar nieuwe documentaire mensen die lijden aan 'electrohypersensitiviteit'. Lees de recensie: De zoektocht naar een stralingsvrij leven Regie: Bregtje van der Haak. In: 13 bioscopen.