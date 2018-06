Falende noodstroom oorzaak chaos na stroomstoring Schiphol

Doordat de noodstroomvoorziening van Schiphol niet goed werkte, kon een stroomstoring afgelopen april voor grote chaos zorgen op de luchthaven. Dat blijkt uit een onderzoek van TNO naar het incident, laat Schiphol woensdag weten. Door de storing raakte het vluchtschema in het drukste weekend van het jaar totaal ontregeld.

De problemen ontstonden op 29 april door een storing in het hoogspanningsnetwerk van netbeheerder Tennet. Normaal zou Schiphol dan kunnen terugvallen op zijn eigen noodinstallatie. Maar daarbij gingen het mis, ontdekte TNO. Meerdere noodinstallaties stonden bijvoorbeeld niet goed ingesteld. Toen er uiteindelijk weer stroom was, bleek het datanetwerk van Schiphol in de war.

Het gevolg van de technische problemen was dat de inchecksystemen op de luchthaven het urenlang niet deden. Ruim zestig vluchten vielen uit, en nog veel meer liepen grote vertragingen op. Meer dan 5.000 passagiers konden niet vertrekken. De vertrekhal stond zo vol met reizigers, dat de toegangswegen en het treinstation werden afgesloten.

‘Spanningsdip’

De oorzaak van de oorspronkelijke stroomstoring bij Tennet was vermoedelijk een zogenoemde ‘spanningsdip’. In zo’n geval staat er een fractie van een seconder minder spanning op het netwerk dan normaal. Dat kan al snel grote gevolgen hebben: naast Schiphol, zaten ook 18.000 huishoudens in Amsterdam-Zuidoost enkele uren zonder stroom.

Schiphol zegt dat het inmiddels maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat het nog een keer mis gaat. Een noodstroominstallatie die niet goed werkte is vervangen, “en vervolgens succesvol getest”, aldus de luchthaven. Het datanetwerk is ook aangepast. Het onderzoek van TNO gaat nog verder. Schiphol verwacht dat het aan het einde van de zomer klaar is.