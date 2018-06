Bosbrand in nucleaire zone Tsjernobyl

In het zwaar vervuilde bos rondom Tsjernobyl in Oekraïne is dinsdag een bosbrand ontstaan. De Oekraïense hulpdiensten stellen woensdag dat de brand is teruggedrongen van zes naar driehonderd vierkante meter en de situatie onder controle is.

Volgens de hulpdiensten is er geen gevaar voor de omgeving. De brand ontstond zo’n tien kilometer van de voormalige kerncentrale en woedt voornamelijk op droog gras, takken en omgevallen bomen. Om de te brand te bestrijden zijn 150 brandweermannen uitgerukt en blusvliegtuigen en een -helikopter ingezet.

Op Facebook worden elk uur updates gegeven van het stralingsniveau in de omgeving. De straling in het gebied en Kiev blijven volgens deze berichten onder het schadelijke niveau.

In 2016 kreeg de ontplofte kernreactor een nieuwe overkapping om straling tegen te gaan. Bekijk hier de timelapse die werd gemaakt van de installatie.

Rode bos

Tsjernobyl ligt honderd kilometer ten noorden van de Oekraïense hoofdstad en ligt aan de rivier de Dnestr, die richting Kiev stroomt. In 1986 ontplofte één van de kernreactoren van Tsjernobyl, dat toen nog bij de Sovjet-Unie hoorde. Het was een van de ergste nucleaire rampen ooit, waarbij een radioactieve stofwolk richting Europa waaide. In totaal kwam er negen ton radioactief materiaal in de lucht.

Het gebied heeft de bijnaam “het Rode Bos”, door de roodbruine kleur van de bomen in het gebied na de ramp. De nucleaire zone, dertig kilometer rondom de oude kerncentrale, is onbewoonbaar. Wel zijn er regelmatig bustours voor toeristen door het verlaten gebied. Het gebeurt vaker dat het bos rondom Tsjernobyl vlam vat. In 2015 hield een bosbrand vier dagen aan.