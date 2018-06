‘Belgische investeerders zien af van koop Hema’

De gesprekken tussen Hema en de Belgische investeringsmaatschappij Core Equity zijn vastgelopen. Dat zeggen bronnen rond de onderhandelingen woensdag in De Financiële Telegraaf (DFT). De partijen zouden het niet eens kunnen worden over de plannen voor de webshop van Hema, en het deel van de opbrengsten dat aan de franchisenemers toekomt.

Hema-eigenaar Lion Capital wil al enige tijd van het warenhuis af. Core Equity was bereid een miljard euro voor het bedrijf te betalen, waarmee onder meer een beursgang van de baan leek. De gesprekken zouden nu zijn vastgelopen omdat de investeringsmaatschappij van mening is dat de franchisenemers een te groot deel van de opbrengsten van de webwinkel krijgen, aldus bronnen in DFT. De winkeleigenaren krijgen een percentage als iemand uit hun postcodegebied online een aankoop doet. Het afketsen van de gesprekken heeft waarschijnlijk tot gevolg dat Lion Capital voorlopig met Hema blijft zitten.

Toekomst Hema is internationaal

Volgens Hema-topman Tjeerd Jegen is de toekomst van het bedrijf internationaal. Hoewel het bedrijf nu nog vooral in Nederland actief is, moeten de opkrabbelende omzetcijfers vooral toegeschreven worden aan de winkels buiten de landsgrenzen. Er zijn vestigingen in België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Dit jaar worden winkels geopend in Oostenrijk en voor het eerst buiten Europa, in de Verenigde Arabische Emiraten.

De leiding van de winkelketen ligt al langere tijd overhoop met de franchisenemers. De Vereniging Aangesloten Bedrijven Hema (VAB), waarin de franchisenemers georganiseerd zijn en wier leden 40 procent van de Hema-winkels vertegenwoordigt, is in een aantal rechtszaken verwikkeld met het bedrijf. De advocaat van Hema beschuldigt de VAB ervan te weinig toekomstgericht te zijn.