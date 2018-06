Belgische investeerder Core neemt Hema toch niet over

Hema komt toch niet in Belgische handen. De overnamegesprekken tussen eigenaar Lion Capital en de Brusselse investeerder Core Equity zijn op niets uitgelopen, zo meldden ingewijden woensdag aan De Telegraaf. Core zou zich hebben teruggetrokken vanwege een langlopend conflict tussen Hema en de franchisenemers over de verdeling van de kosten en de opbrengsten van de verkoop via de webshop.

Volgens de krant wilde Core na de overname flink investeren in de onlineverkoop. De maatschappij liep echter aan tegen afspraken die Hema in het verleden met franchisenemers heeft gemaakt. Op dit moment is het zo dat franchisewinkels wel de omzet krijgen als iemand in hun postcodegebied via internet een aankoop doet, maar niet mee te betalen aan de ontwikkeling van de systemen. Hema wil dat veranderen en spande een zaak aan. De uitspraak zou waarschijnlijk woensdagmiddag volgen.

Ook Core wilde af van de bestaande afspraken met de meer dan tweehonderd franchisenemers, die zijn verenigd in de Vereniging Aangesloten Bedrijven Hema (VAB). Volgens de investeerder is de verkoop via de webshop door die contracten „bijna niet winstgevend te maken”, schrijft De Telegraaf. Zowel Hema als Core willen niet reageren op de berichtgeving.

Zoektocht naar overnamekandidaat

Naast inzetten op online wilde Core Equity naar verluidt ook flink investeren in uitbreiding in het buitenland. Dat is ook de toekomst die de huidige Hema-topman Tjeerd Jegen voor ogen heeft. Sinds zijn komst, begin 2015, opende Jegen tientallen winkels buiten de landsgrenzen. Hema (1,2 miljard euro omzet, 11.000 werknemers, 700 filialen) heeft nu vestigingen in België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Dit jaar worden winkels geopend in Oostenrijk en voor het eerst buiten Europa, in Dubai en de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Jegen dragen die sterk bij aan het herstel van Hema.

Voor eigenaar Lion is het weglopen van Core Equity een flinke tegenslag. De Britse investeerder is al langere tijd op zoek naar een koper voor Hema. De Britse private-equitymaatschappij is al een kleine elf jaar eigenaar van de Nederlandse winkelketen en kondigde in september aan een mogelijke verkoop te onderzoeken. Aanvankelijk toonden twee partijen interesse, maar zij haakten af.

Begin vorige maand werd bekend dat Lion alsnog een geïnteresseerde had gevonden. De Britten en Core Equity waren het al eens over een verkoopsom van 1 miljard euro, zo bevestigden bronnen destijds. De onderhandelingen tussen Core Equity en Lion bevonden zich in de afrondende fase, zeiden ingewijden woensdag tegen NRC. Het slagen van de verkoop liep vast op enkele onderwerpen, waarvan de afspraken met de franchisenemers er één waren.

Hoewel Core nu is afgehaakt, zijn er volgens bronnen rond het verkoopproces nog altijd partijen die interesse hebben in Hema, schrijft De Telegraaf. Zij zouden geen van allen moeite hebben met de afspraken die het bedrijf heeft gemaakt met franchisers. Bovendien ligt er naast een verkoop aan één partij nog een andere mogelijkheid op tafel: een beursgang.