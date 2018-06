Argentinië zegt omstreden voetbalwedstrijd in Jeruzalem af

Ook voetballer Lionel Messi is een pion in het Israëlisch-Palestijns conflict geworden. Na een politiek conflict hebben Messi en zijn teamgenoten dinsdagnacht bedankt voor deelname aan een omstreden WK-oefenwedstrijd in Jeruzalem.

De wedstrijd van zaterdag zou aanvankelijk in Haifa gehouden worden, maar de Israëlische regering besloot deze vorige maand te verplaatsen naar Jeruzalem. Dit leidde tot grote onvrede aan Palestijnse zijde. Dat land beschouwt de stad ook als hoofdstad.

De Palestijnse voetbalbond reageerde kritisch op de verplaatsing van de wedstrijd. Volgens voorzitter Jibril Rajoub gebruikt de Israëlische regering de wedstrijd als een politiek instrument. Hij riep fans afgelopen weekend op foto’s en T-shirts met de naam van Messi te verbranden als hij het voetbalveld in Jeruzalem zou betreden.

‘Messi wordt bedreigd’

De Israëlische ambassade in Argentinië bevestigt woensdag dat de wedstrijd is afgezegd. Volgens de Israëliërs is de keuze gemaakt vanwege “bedreigingen en provocaties” aan het adres van Messi. De nationale voetbalbond zegt een klacht in te dienen bij wereldvoetbalbond FIFA. Argentinië heeft geen specifieke reden gegeven voor de afzegging.

Het is niet de eerste keer dat een sportwedstrijd leidt tot ophef in de regio. Vorige maand ging de Giro d’Italia van start in Jeruzalem, voor het eerst ooit. Het doel van dit evenement was het land op een “normale” manier aan de wereld te tonen.

Artiesten als politieke speelbal

Ook artiesten worden gebruikt als politieke speelbal. Zij worden al jaren onder druk gezet door pro-Palestijnse activisten om niet te spelen in Israël. Onder meer de Nieuw-Zeelandse zangeres Lorde zegde haar optreden in Tel Aviv af. De Israëlisch-Amerikaanse actrice Natalie Portman weigerde eerder dit jaar een prijs uit handen van Netanyahu aan te nemen.

De afzegging van de wedstrijd komt in gevoelige periode. Vorige maand vierde Israël zijn zeventigjarig bestaan, wat gepaard ging met massale protesten in de Gazastrook. Hierbij vielen meer dan honderd doden. Ook openden de Verenigde Staten hun nieuwe ambassade in Jeruzalem, waarmee het land de stad als hoofdstad van Israël erkende.