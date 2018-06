Zowel Murdoch als Comcast mag Sky overnemen

Rupert Murdochs 21st Century Fox mag van de Britse regering meedingen naar de overname van betaalzender Sky. Dat deelde staatssecretaris van cultuur Matt Hancock dinsdag mee aan het Britse Lagerhuis. Dit leidt waarschijnlijk tot een biedingenstrijd tussen 21st Century Fox-eigenaar Rubert Murdoch (87) en de Amerikaanse mediagigant Comcast, die ook haar zinnen heeft gezet op Sky.

Murdoch deed zijn bod van 11,7 miljard pond (13,4 miljard euro) in december 2016, maar politici en toezichthouders hielden de overname tegen uit vrees dat de mediatycoon een te dominante rol in het medialandschap zou krijgen. Hij bezit onder andere ook de kranten The Times en The Sun. Daarom stelt de Britse regering hem nu de voorwaarde dat hij 24-uurs nieuwszender Sky News verkoopt, dochteronderneming van Sky.

De Britse toezichthouder Competition and Markets Authority sprak zich in januari uit tegen een overname van Sky door Murdoch. Lees hier waarom

Miljardenbiedingen

Murdochs 21st Century Fox bezit al 39 procent van Sky en het bod betreft dus slechts de 61 procent die het bedrijf nog niet in handen heeft. Comcast, eigenaar van onder andere Universal Studios en de Amerikaanse zender NBC, bood in april 22 miljard pond (25,2 miljard euro) voor Sky. Na Comcasts bieding trokken sommige bestuursleden van de grootste betaalzender van Europa hun eerdere aanbeveling om het bod van Fox te accepteren terug.

Murdoch zei in een reactie op de door staatssecretaris Hancock gestelde voorwaarde dat het bedrijf al van plan was Sky News aan Disney te verkopen. Murdoch is al langere tijd in gesprek met Disney over de overname van een belangrijk deel van zijn tv- en filmimperium. Deze onderhandelingen bedragen rond de 50 miljard pond (57,2 miljard euro) en betreffen mogelijk ook de overname van Murdochs aandeel in Sky.