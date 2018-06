Op een zomerse middag sta ik in de lift van het ziekenhuis waar ik werk. Er staan twee cliniclowns in vol ornaat naast me, die – aan hun gezichtsuitdrukking af te lezen – duidelijk geen zin meer hebben in deze dag. Zegt de één met een grafstem tegen de ander: „Zo … en dan gaan we nu weer ‘vrolijk’ verder.”

In gedachten wens ik de kinderen op de kinderafdeling veel sterkte.

