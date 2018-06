Vroeg schilderij Van Gogh brengt ruim 7 miljoen op

Een vroeg werk van Vincent van Gogh heeft maandagavond in Parijs meer dan 7,1 miljoen euro opgebracht. Dat is veel meer dan veilinghuis Artcurial verwacht had.

Het olieverfschilderij Nettenboetsters in de Duinen, uit 1882, was van een privéverzamelaar, die het de afgelopen acht jaar in bruikleen aan het Van Gogh Museum had gegeven. Kenners hadden het vooraf getaxeerd op zo’n 3 tot 5 miljoen euro, stelt AFP. Het doek is nu van een Amerikaan.

Haagse periode

De schilder maakte het toen hij 29 was en in zijn zogenoemde Haagse periode zat. Hij woonde in zijn leven twee keer in de Hofstad. Nettenboetsters in de Duinen komt uit de tweede periode. Dit doek is bijzonder omdat Van Gogh in die periode maar weinig landschappen schilderde, schrijft Artcurial in z’n persverklaring.

Vorige maand werd er voor het eerst in bijna een halve eeuw een onbekend schilderij van Rembrandt ontdekt: een uit circa 1634 daterend portret van een onbekende jongeman.

Het gebeurt niet vaak meer dat een schilderij van Vincent van Gogh van eigenaar wisselt: niet meer dan twee of drie keer per jaar, volgens het veilinghuis. “Dit is vrij uniek, omdat er steeds minder werken van Van Gogh circuleren.”

De laatste openbare veiling in Parijs was halverwege de jaren negentig, toen voor De Tuin van Daubigny omgerekend tien miljoen euro werd betaald.

Correctie (4 juni 2018): In een eerdere versie van dit stuk stond dat het schilderij Nettenboersters in de Duinen heet. Dat klopt niet. De correcte naam is Nettenboetsters in de Duinen. Hierboven is dat aangepast.