Voorzitter Arib: Kamer heeft 151ste zetel nodig

Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) wil dat het aantal zetels in de Tweede Kamer met één wordt uitgebreid naar 151. Die zetel is dan voor de voorzitter, die niet langer deel zou moeten uitmaken van een fractie en niet meer meestemt. Dat meldt Elsevier Weekblad dinsdag naar aanleiding van uitspraken van Arib in het boek Boven de partijen dat woensdag verschijnt.

Arib pleit voor een wijziging van de grondwet die de nieuwe rol van de Kamervoorzitter mogelijk maakt. Ze wijst erop dat het voor een kleine fractie lastig is om een voorzitter te leveren:

“De PvdA heeft nu maar negen vertegenwoordigers in de Kamer en kan mij moeilijk missen. Bovendien begrijpen veel mensen niet waarom ik, als voorzitter die boven de partijen moet staan, gewoon meedoe met stemmingen.”

Kritiek

Arib stoft een voorstel af dat toenmalig SP-Kamerlid Agnes Kant in 2003 deed. Als bezwaar werd toen onder meer opgeworpen dat met een 151ste zetel een voorzitter waarover de Tweede Kamer niet tevreden is, niet zomaar kan terugkeren in zijn of haar fractie. Ook zouden kiezers het wellicht niet goed begrijpen als de politicus op wie zij gestemd hebben hen niet meer vertegenwoordigt als hij of zij Kamervoorzitter wordt.