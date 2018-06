Voormalig premier Mariano Rajoy treedt af als partijvoorzitter

Mariano Rajoy heeft op dinsdag bekend gemaakt dat hij zich terugtrekt als voorzitter van de conservatieve Volkspartij (PP). Vorige week trad Rajoy (63) al af als minister-president van Spanje, nadat een absolute meerderheid van de parlementsleden had ingestemd met een motie van wantrouwen tegen hem.

De socialistische leider Pedro Sánchez diende deze motie eerder deze maand in namens zijn Spaanse Arbeiderspartij (PSOE). De partij was het vertrouwen in Rajoy verloren doordat de Volkspartij verwikkeld raakte in een corruptieaffaire en een aantal leden veroordeeld werd tot lange gevangenisstraffen. Sánchez nam na de motie het premierschap over.

Staande ovatie

“Het is het beste voor mij, het beste voor de partij en het beste voor Spanje”, lichtte Rajoy zijn besluit toe ten overstaan van zijn partijgenoten, die met een staande ovatie afscheid van hem namen.

Rajoy was bijna achttien jaar lang voorzitter van de Volkspartij. Ruim zeven jaar diende hij als premier. Zijn aftreden als minister-president is een unicum: Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Spaanse democratie dat de oppositie een premier tot aftreden heeft gedwongen.

Een gelegenheidscombinatie van de PSOE, het links-radicale Podemos en een aantal Catalaanse en Baskische nationalisten stemden in het parlement van Madrid vóór de motie. Zij luidden daarmee het einde in van Rajoy’s minderheidsregering; een omwenteling die symbool staat voor het einde van een tijdperk. Niet langer voeren de Volkspartij en de PSOE - wisselend aan de macht sinds het einde van de Franco-dictatuur - samen de dienst uit in Spanje.