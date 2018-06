‘Vader verwarde Syriër wilde dat zoon werd opgenomen’

De vader van de Syriër die vorige week werd neergeschoten in zijn woning in Schiedam heeft autoriteiten “keer op keer” gevraagd om zijn zoon op te nemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat schrijft de advocaat van de familie Karen Kort dinsdag in een verklaring aan NRC. De 26-jarige man, Yazan A., overleed maandag in het ziekenhuis.

De politie kreeg woensdag een melding dat de Syriër met een bijl op een balkon ‘Allahu akbar’ (God is groot) riep. Een onderhandelaar probeerde de Syriër tevergeefs te kalmeren, waarna het arrestatieteam het pand binnenviel. Bij de vechtpartij die vervolgens in de woning ontstond, werd de man neergeschoten. Een politiehond raakte zwaargewond en overleed later.

‘Gewaarschuwd zonder succes’

De Syriër zou een psychische ziekte hebben die erger zou zijn geworden door stress van de asielprocedure en het feit dat hij moest wachten op de hereniging met zijn echtgenote die momenteel nog in Syrië zit, schrijft de advocaat in de verklaring. Zijn vader zou herhaaldelijk “zonder succes” instanties hebben gewaarschuwd. De politie zou op de hoogte zijn geweest van de situatie.

Ook zou de vader hebben gewaarschuwd dat de inzet van politie averechts zou werken en hebben voorgesteld om zelf met zijn verwarde zoon te praten. De familie weerspreekt verder dat hij met een bijl op zijn balkon stond: de man stond met een mes in zijn handen.

Na het incident bevestigde de burgemeester van Schiedam Cor Lamers (CDA) al dat de man bekend was bij instanties omdat hij psychische problemen had. Er zou geen sprake zijn van terroristische motieven. Dat herhaalt de familie nu ook:

“Yazan had geen terroristische sympathieën. Hij was in gezonde toestand een verlegen, vreedzame en romantische jongen.”

De familie “zit vol vragen” maar zal het rechercheonderzoek naar het incident afwachten. Het Openbaar Ministerie was dinsdagavond niet bereikbaar voor commentaar.