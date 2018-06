Topmannen KLM en NS pleiten voor trein in Europa

De internationale trein moet sneller en goedkoper worden voor bestemmingen als London, Parijs en Berlijn. Nederlandse politici moeten zich meer inspannen om reizen met de trein te laten concurreren met vliegen. Dat is zowel in het belang van het klimaat als van de Nederlandse economie.

Dat schrijven de president-directeuren van KLM en NS, Pieter Elbers en Roger van Boxtel, in een oproep die deze woensdag in NRC wordt gepubliceerd. „Het internationale treinverkeer loopt lichtjaren achter op het vliegverkeer”, schrijven Elbers en Van Boxtel. „Veel lange-afstandsverbindingen zijn houtje-touwtje aan elkaar geplakt, met onnodige stops.” KLM-topman Elbers sprak zich nog niet eerder zo concreet uit over een voorkeur voor vervoer per trein naar Europese bestemmingen.

15.000 handtekeningen

Met hun pleidooi voor de trein geven Elbers en Van Boxtel een voorzet voor een debat over spoor, woensdag in de Tweede Kamer. Het gaat dan onder meer over verbeteringen bij de IC Brussel en de Eurostar naar Londen. Dinsdagmiddag ontvingen de Kamerleden een petitie met ruim 15.000 handtekeningen voor een snelle treinverbinding naar Berlijn.

De aandacht voor de trein als alternatief voor het vliegtuig raakt aan twee discussies. Enerzijds is er groeiende zorg over de klimaatschade door luchtvaart, met name de CO 2 -uitstoot. Ook gezondheidsrisico’s door ultrafijnstof en geluidshinder wegen zwaar in het publieke debat. Een gedeeltelijke verschuiving van luchtvaart naar spoor is een voorwaarde om in de buurt te komen van de klimaatdoelen van Parijs.

Schiphol zit ‘op slot’

Anderzijds is er de discussie over de groei van Schiphol. De met bewoners afgesproken limiet van 500.000 vliegbewegingen per jaar tot en met 2020 is al vrijwel bereikt. Schiphol zit daardoor, in de woorden van de luchtvaartsector, de komende 2,5 jaar ‘op slot’. Met het schrappen van korte Europese vluchten wil Elbers ruimte op Schiphol creëren voor intercontinentale vluchten, belangrijk voor het mondiale netwerk van KLM en voor (vestiging van) buitenlandse bedrijven in Nederland.

In vergelijking met vliegen verliest de trein vaak door een langere reistijd en hogere ticketprijs. Voorstanders van de trein pleiten voor eerlijke concurrentie door belasting op kerosine en/of vliegtickets. Ook moet internationaal boeken makkelijker worden, en moet de Europese spoorinfrastructuur – met name elektriciteits- en beveilingssystemen – meer worden gestandaardiseerd.

Nu zijn er 244 vluchten per dag van Schiphol naar 31 bestemmingen binnen een straal van 750 kilometer. Met betere informatie, lagere prijzen en internationale afstemming kan dat aantal volgens een vorige week gepubliceerd onderzoek van ingenieursbureau Royal HaskoningDHV worden gehalveerd naar 119. Met uitbreiding van Europese hogesnelheidslijnen kan het zelfs naar 59 vluchten per dag, een reductie van 133.000 vliegbewegingen per jaar.