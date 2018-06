Het eerste recept van deze week komt van linksback Nicolás Tagliafico. Toch ook een van de hoogtepunten van dit seizoen voor Ajax, de aankoop van deze kleine Argentijnse slager. En dan maak je natuurlijk een brochette: een Argentijnse vleesspies met chimichurri-kruiden (hier geschreven als chimmichurry) en groenten voor op de barbecue.

Snijd de ossenhaas in blokjes. Zorg ervoor dat je ze niet te klein snijdt, zodat ze goed op de spies passen. Snijd de rode ui in kwarten en snijd de kwarten in tweeën. Snijd ook de rode paprika in gelijk - vormige stukken. Maak de champignons schoon en was de cherrytomaatjes. Meng in een ruime kom de blokjes ossenhaas, de olijfolie en de chimmichurry-kruiden. Voeg ook zout en peper toe aan het mengsel. Laat het vlees 20 minuten marineren.

Zet alvast een grillpan op het vuur zodat deze al goed warm kan worden (of steek de barbecue aan!). Verdeel alle ingrediënten over de 4 spiesen. Smeer de grillpan in met sojaolie en leg vervolgens de spiesen in de hete pan. Keer de spiesen regelmatig en bak ze in 10 minuten rondom bruin. Besprenkel met een beetje citroensap en serveer.