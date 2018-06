Politie arresteert groep criminele jongeren in Doetinchem

De politie in Doetinchem heeft dinsdagochtend elf jongeren opgepakt die worden verdacht van onder meer poging tot zware mishandeling, openbare geweldpleging, afpersing en diefstal met geweld. Dat meldt de Achterhoekse gemeente op zijn site. De verdachten zijn tussen de 16 en 25 jaar oud.

Nog eens achttien anderen hebben een “dringende uitnodiging” op de mat gekregen van de politie en burgemeester Mark Boumans (VVD) om een begeleidingstraject in te gaan. Sommigen van hen hebben een gebiedsverbod opgelegd gekregen voor het stadscentrum. De probleemjongeren worden daarnaast in verband gebracht met criminele activiteiten buiten Doetinchem.

De jongeren konden worden aangehouden na een grootscheepse gecoördineerde actie van de politie, jongerenwerkers, de gemeente en het Openbaar Ministerie. Bij de actie dinsdag zijn zeventig agenten ingezet.

De groep was al ruim een jaar in beeld bij de instanties en zorgde voor ernstige overlast in en rond het centrum van Doetinchem. Een gemeentewoordvoerder benadrukt dat niet van alle misdrijven en overlast aangifte is gedaan en roept getuigen en slachtoffers op zich alsnog te melden.